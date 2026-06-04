ତିନି ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ଭତ୍ତା, ଧାରଣାରେ ୩୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ବୟସ୍କ ହିତାଧିକାରୀ
ଗତ ତିନି ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ ନାନଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ । ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 4, 2026 at 9:56 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ କିଏ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ପୁଣି ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତିନି ମାସ ଧରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁନି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହିତାଧିକାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ମଙ୍ଗଳ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆମେ ତିନିମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଉନାହୁଁ। ଆମର ତିନି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭତ୍ତା କାର୍ଡକୁ ପଳାଇ ଆସେ। ଏବେ ତିନି ମାସ ହେଲା ଆମେ କିଛି ପାଉନାହୁଁ। ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ପାଉନାହୁଁ। ମାସକୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ବି ଆମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ମିଳୁନାହିଁ। ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ, ମୁଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଔଷଧ ଖାଉଛି, ଆମେ ତ କାହାରି କାମ ଦାମ କରି ପାରୁନୁ, ଆମେ ସେହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛୁ।"
ତିନି ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ଭତ୍ତା
ତିନିମାସ ଭତ୍ତା ନମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ନାନଦି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖଇରା ବ୍ଲକର ୩୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାବିରେ ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ରେ ବସିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଆଗାମୀ ୧୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତିନିମାସ ହେଲାଣି ବକେୟା ଭତ୍ତା ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ସେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ପଇସାକୁ ଭରସା କରି ପ୍ରତି ମାସ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବାରୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି।’’
15 ଦିନରେ ଭତ୍ତା ମିଳିବାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଭତ୍ତା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ସରକାର ଏ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଭର ଅସୁବିଧା ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଥିବାରୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଏ ସର୍ଭର ଅସୁବିଧା ସାରା ଭାରତରେ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇ ସାରିଲେଣି। ୧୭ ହଜାର ୨୩୧ ଜଣ ହାତରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେହିମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ’’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୭ ବର୍ଷ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପଦ୍ମାବତୀ; ମିଳୁନି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମନମୋହନ; କହିଲେ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର