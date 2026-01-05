ETV Bharat / state

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍; ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ

ସ୍କୁଲରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ସ୍କୁଲରେ ପହ଼ଞ୍ଚିଛି । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ।

Public Health Director Nilakantha Mishra
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର (Etv Bharat)
ETV Bharat Odisha Team

Published : January 5, 2026 at 6:36 PM IST

1 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ୩ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜବାହାର ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ସାରି କିଛିଦିନ ତଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଆସିବା ପରେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ପିଲା ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପରେ ପରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।

ସ୍କୁଲରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପଜକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ (Etv Bharat)

ଏହା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା କରାଯାଉଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନ କିଭଳି ରଖାଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯେହେତୁ ଏହି ରୋଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ, ତେଣୁ ପିଇବା ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ୱାଟକୋ ଟିମ୍‌ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍‌ ସ୍କୁଲରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ଅଂଚଳରେ ପାଖାପାଖି ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ନମୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟରୀକୁ ପଠାଯାଇଛି।

ଏ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଅର୍ବାନ ହେଲଥ ୟୁନିଟ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ । ଘରୁ ଫେରିବା ପରେ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଏକାଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଛି । ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦେଶକ ।

ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ବାବଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅବଗତ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରା ଯାଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଖୋର୍ଧା ଯାଇଛି । ଜଳ ନମୁନା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

