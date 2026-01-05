ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍; ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ
ସ୍କୁଲରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ସ୍କୁଲରେ ପହ଼ଞ୍ଚିଛି । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ୩ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜବାହାର ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ସାରି କିଛିଦିନ ତଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଆସିବା ପରେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ପିଲା ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପରେ ପରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା କରାଯାଉଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନ କିଭଳି ରଖାଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯେହେତୁ ଏହି ରୋଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ, ତେଣୁ ପିଇବା ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ୱାଟକୋ ଟିମ୍ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ଅଂଚଳରେ ପାଖାପାଖି ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ନମୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟରୀକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ଏ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଅର୍ବାନ ହେଲଥ ୟୁନିଟ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ । ଘରୁ ଫେରିବା ପରେ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଏକାଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଛି । ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦେଶକ ।
ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ବାବଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅବଗତ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରା ଯାଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଖୋର୍ଧା ଯାଇଛି । ଜଳ ନମୁନା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।
