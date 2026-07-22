ETV Bharat / state

ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନକଲି ଅଧିକାରୀ; ୬ ମାସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଆଇଆଇଏସ, ଆଇପିଏସ ଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନା ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍

more than 5 Fake officers have been caught in 6 months by commossionerate police
ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନକଲି ଅଧିକାରୀ; ୬ ମାସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଯୁକ୍ତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସହରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅନେକ ନକଲି ଅଧିକାରୀ। କିଏ ନିଜକୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଏନଆଇଏ ଅଧିକାରୀ। ଏଭଳି ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।


ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଓ ଘଟଣା ବଢିଚାଲିଛି। ସବୁଠାରୁ ଉଦବେଗର ବିଷୟ ହେଉଛି, ରୂପ ବଦଳାଇ ବା ଅନ୍ୟ ପରିଚୟରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ପେସାକୁ ଅପରାଧୀମାନେ ବେଶି ଆପଣାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ବା ଠକେଇ କରିବାର ବାଟ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ।

more than 5 Fake officers have been caught in 6 months by commossionerate police
ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନକଲି ଅଧିକାରୀ; ୬ ମାସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଯୁକ୍ତ (Etv Bharat)
ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଆଇଆଇଏସ, ଆଇପିଏସ ଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନା ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ନିଯୁକ୍ତି, ଠକେଇ, ଧମକଚମକ ଦେବା ପରି ଅପରାଧିକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଗତ ୬ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନକଲି ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ହେଲେଣି। ଯାହା ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
more than 5 Fake officers have been caught in 6 months by commossionerate police
ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନକଲି ଅଧିକାରୀ; ୬ ମାସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଯୁକ୍ତ (Etv Bharat)
ନକଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ନିଜକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି କହି ଧମକ ଦେଉଥିବା ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଲେ ୟୁନିଟ୍-୩ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଜିତ କୁମାର ନାୟକ । ଗତ ମେ' ୧୨ ତାରିଖରେ ସେ ରଜନୀକାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଥିବାରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାଘର କଡ଼ରେ ସୁଜିତ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଉକ୍ତ କାରକୁ ଲୁହାରଡରେ ପିଟି କାଚ, ଡୋର ଆଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ଏ ନେଇ ସୁଜିତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର କହି ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ଧମକଚମକ ଦେଇଥିଲେ ।
more than 5 Fake officers have been caught in 6 months by commossionerate police
ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନକଲି ଅଧିକାରୀ; ୬ ମାସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଯୁକ୍ତ (Etv Bharat)
ନକଲି NIA ଅଧିକାରୀଦେଢ଼ମାସ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ' ୨୨ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ନକଲି NIA ଅଧିକାରୀକୁ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ଆଶିଷ ରେଡ୍ଡୀ । ସେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲା। ଯୁବତୀଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା।
more than 5 Fake officers have been caught in 6 months by commossionerate police
ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନକଲି ଅଧିକାରୀ; ୬ ମାସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଯୁକ୍ତ (Etv Bharat)
ନକଲି ସବ୍-କଲେକ୍ଟରନିଜକୁ ସବ୍-କଲେକ୍ଟରର ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଜୁନ ୨୬ରେ ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏକ ଷ୍ଟୋରରେ ଜାଲ୍ NEFT ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେଶନ୍ ଦେଖାଇ ସେ ଦାମୀ ସନଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟଣାର ବରଦା ସୁଧୀର (୨୬) ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲା ।ନକଲି IAS ଅଫିସର ନିଜକୁ IAS ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକୁଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ ଜୁଲାଇ ୧୦ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ରବିନାରାୟଣ ଦାସ (୪୦) । ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ (OMC)ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଠକି ନେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋନ୍ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ନେଇ ଗିରଫ କରୁଛୁଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଏଭଳି ଅପରାଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥାଏ। ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଲ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଦି ଜବତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ନକଲି ଅତିରିକ୍ତ SP ଗିରଫ: ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନକଲି ସବ କଲେକ୍ଟର ଗିରଫ, ଜାଲ୍ NEFT ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେଶନ୍ ଦେଖାଇ ନେଇଥିଲେ ଦାମୀ ସନଗ୍ଲାସ୍

TAGGED:

FAKE OFFICERS
ନକଲି ଅଧିକାରୀ
CAPITAL POLICE
CAPITAL CRIME
5 FAKE OFFICERS ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.