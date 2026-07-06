ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର; ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୋପାଳପୂର ବନ୍ଦରରେ ମିଳିଲା ଆଶ୍ରୟ
ରବିବାର ରାତି ଠାରୁ ୩୪ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଟ୍ରଲର ଫସିଥିବା ସୂଚନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମିଳିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 6, 2026 at 10:42 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପୁରୀ ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଫସି ରହିଥିଲା ୩୪ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଟ୍ରଲର । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ । ଗତକାଲି ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୧୦ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ୩୪ରୁ ଅଧିକ ମାଛଧରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ରଲର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ନିକଟରେ ରବିବାର ରାତି ଠାରୁ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଫସି ରହିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଟ୍ରଲର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୋପାଳପୂର ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏନେଇ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଟ୍ରଲର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୋପାଳପୂର ବନ୍ଦରରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଟ୍ରଲର ଗୁଡିକୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପାଗ ଖରାଫ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଗ ସଠିକ ହେଲେ ସେମାନେ ଦିନେ କିମ୍ୱା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବେ । ଟ୍ରଲର ଗୁଡିକରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥାଏ ।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଥା ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଚଳିତଥର ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ପୋଡମପେଟା: ପଥର ବନ୍ଧ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର