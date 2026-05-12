ଜଳ ପାଇଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଏଥର ଖୋଳାଯାଇଛି 300 ରୁ ଅଧିକ ଜଳାଶୟ
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : May 12, 2026 at 8:25 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଜନଜୀବନ । ଖରାର ପ୍ରକୋପରେ ମଣିଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳ ଓ ଜଳାଶୟ ଶୁଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଡହଳବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ପାଣି ପାଇଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନଜିର ରହିଛି । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର କେ ମୁରୁଗେସାନ୍ ।
ଜଙ୍ଗଲରେ 300 ଜଳାଶୟ ଖୋଳାଯାଇଛି
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଅଂଶୁଘାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଡିଏଫଓ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ହୋଇ ପାଖାପାଖି 300 ରୁ ଅଧିକ ଜଳାଶୟ ଖୋଳାଯାଇଛି । ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା କିଛି ପୁରୁଣା ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜରିଆରେ ଜଳାଶୟରେ ପାଣି ଭରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ’’।
ଅନେକ ସମୟରେ ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଛି । ତେବେ ପୂର୍ବଭଳି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଇବେ ସେନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଆଠଗଡରେ ଛୁଆ ହାତୀ ପାଣି ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବାରଣ କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନଥିଲା । ଏହା ସହ ଅନେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖରା ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡୁଥିବା ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ନୂଆପଡାରେ ଏକ କଲରାପତିଆ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ତେବେ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ବାଘଟିକୁ ସାଲାଇନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଘଟି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲା । ତେବେ ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପାଣି ଅଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟାପୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ, ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା
ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିବା ସହିତ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ ହଜାର ୯୯୬ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୬୪୫୯ ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି । ଏହା ସହ ୨୮ ହଜାର ୭୫୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୬ ହଜାର ୩୪୮ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ୯୧.୬୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ୮୪୧୪.୫୫ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୨୯ ହଜାର ୨୦୫ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୭ ହଜାର ୫୦୮ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ୩୬ ହଜାର ୭୧୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩୬ ହଜାର ୩୨୧ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୩ରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ୯୮.୯୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାବେଳେ ୯୫୫୦.୮୬ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ ହଜାର ୧୪ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୫୮୫୪ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୨ ହଜାର ୮୬୮ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨୨ ହଜାର ୮୩୭ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ୯୯. ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାବେଳେ ୪୦୬୭.୦୫ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ହଜାର ୮୩୯ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୮୮୭୦ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୯ ହଜାର ୭୨୯ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨୯ ହଜାର ୬୯୪ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ୯୯.୯୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାବେଳେ ୪୬୦୯.୩୮ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ୨୦୨୬ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୭୩୬୪ ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଚିଡିଆଖାନା ଗୁଡିକରେ ଖରା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି
ନନ୍ଦନକାନନରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ଚାରି ପାଖକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ଉପରେ ନଡା ସହିତ ବାଉଁଶର ତାଟି ପକାଇ ଖୁଆଡ଼କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭଳି ବାଘ, ଭାଲୁ ଓ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ ବରଫ ରଖାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଖୁଆଡରେ ବିଶେଷ କରି ବରଫ ରଖା ଯାଇଛି ।
ଏହା ସହିତ ଚିମ୍ପାଞ୍ଜି ଏବଂ ହିମାଳୟନ କଳା ଭାଲୁ ରହୁଥିବା ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କୁଲର ସହିତ ବରଫ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟରେ ପଇଡ଼, ତରଭୁଜ ଓ ପାଣି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟରେ ତରଭୁଜ, ଆଖୁ ଏବଂ କାକୁଡି ଭଳି ଅଧିକ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା ଫଳ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ନୂତନ କୁମାର ହେମ୍ବରମ ।
ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଖରା ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଳର ଉତ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଛାତ୍ର ଖୋଲା ଯାଉଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ସେହିମଧ୍ୟରେ ଏକ କୁତ୍ରିମ ଚୁଆ ବା ଛୋଟ ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଏଭଳି ନହୁଏ ତେବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେବାର ନଜରକୁ ଆସିଛି ’’।
