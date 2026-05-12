ଚଢ଼ାଉ ସତ୍ତ୍ବେ ବଢୁଛି ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର, ୨ ବର୍ଷରେ ୨୭ କେଜିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜବତ
ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନସୁଗରର କାରବାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲାଗିପାରୁ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 12, 2026 at 8:21 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକେ ନିଶା କବଳରେ ପଡି ସର୍ବସ୍ବ ହରାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ରାଉନସୁଗର ସେବନ ଓ ଏହାର ଅବୈଧ କାରବାର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନସୁଗରର କାରବାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢି ଏହି ମାରାତ୍ମକ ନିଶା କବଳରେ ପଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ବଢ଼ିଚାଲିଛି।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧ ଠାରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ୨୦୨୯ ଅର୍ଥାତ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେବେ ବଢୁଥିବା ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଏହି ଅଭିଯାନ କେତେ ସଫଳ ହେବା ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
୨ ବର୍ଷରେ ୨୭ କେଜିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ୨୭ କେଜିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି। ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫ରେ ଦୁଇଗୁଣା ଧଳାଜହର ଜବତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ୨୦୨୪ରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ୯.୨ କେଜି ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ୨୦୨୫ରେ ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ପରିମାଣ ବଢି ୧୮ କେଜି ବ୍ରାଉନସୁଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବ୍ରାଉନସୁଗର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ୨୦୨୪ରେ ୨୬୭ ମାମଲା ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୩୫୨ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ୯୩ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୧୯୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ୨ କେଜି ୬୯୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ୩ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ
ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ଓ ଗିରଫଦାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୧ରେ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୨-୨୩ ବର୍ଷରେ ୩୨ କେଜି ୮୨୬ ଗ୍ରାମ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୮୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷରେ ୩୪ କେଜି ୪୨୬ ଗ୍ରାମ ଓ ୪୪୮ ଗିରଫ ଏବଂ ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ୨୮ କେଜି ୫୭୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇ ୩୬୧ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅବକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ NDPS Act ୧୯୮୫ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
୩ ବର୍ଷରେ ୧୨ କେଜିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ୧୨ କେଜି ୮୭୯ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୩ କେଜି ୭୭୫ ଗ୍ରାମ, ୨୦୨୪ ରେ ୪ କେଜି ୧୩୮ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ୪ କେଜି ୯୬୬ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ୩ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ୪ କେଜି ୩୭୯ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି। ସେହିପରି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ୧ କେଜି ୮ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏଇ ୩ ବର୍ଷରେ କେବଳ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଇଙ୍ଗ୍ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ (SCU) ୭ କେଜି ୪୯୨ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି।
"ଗୁପ୍ତଚରକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ"
ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାଉନସୁଗର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପୋଲିସର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏହା ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ। ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁପ୍ତଚରକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି।
"ବଡ଼ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉନାହିଁ"
ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଶୋକ କୁମାର ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାରର ମୂଳକୁ ଯାଉନାହିଁ। ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର କରୁଥିବା ବଡ ଡିଲର ବା ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରୁନାହିଁ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରୁଛି। ଛୋଟ ବେପାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ରାଉନସୁଗରକୁ ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଯେତିକି ତତ୍ପର ରହିବା କଥା ସେତିକି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର କମିବା ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ରାଉନସୁଗରର ଚାଲାଣର ଚେର ଖୋଜି ବାହାର କରିଲେ କାରବାର କମିପାରିବ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି।
