ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁଇ ଆଖଡା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ଦରଘା ମୈଦାନ ନିକଟରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ । ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 27, 2026 at 8:33 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ମହରମ ପର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ । ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଆଖଡା ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦରଘା ମୈଦାନ ନିକଟରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଆଖଡା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପରେ ଏହା ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା ।
ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି