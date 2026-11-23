ଅନୁଗୋଳରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ! ୨ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର
Food poisoning: ଅନୁଗୋଳରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
Published : November 23, 2026 at 5:42 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖମାର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଭାଲିଆବେଡ଼ା ଗାଁରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଖମାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, "ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟା ହେବା ଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଏଭଳି ହୋଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାୱନ୍ତର କରାଯିବ । ୨ ଜଣ (ଜଣେ ୧ ବର୍ଷ ଓ ଆଉଜଣେ ୪ ବର୍ଷର) ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।"
ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ଭାଲିଆବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ନିଜେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ୧୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖମାର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ଅନୁଗୋଳ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ପାଳଲହଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଏ ସମସ୍ଯା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଘଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା କୌଣସି କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇ ଝାଡାବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୋଜି ଖାଇ ୩୦ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ୭୦ ଅସୁସ୍ଥ, ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଝାରପଡା ଜେଲରେ ୫ କଏଦୀ ଅସୁସ୍ଥ; କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ