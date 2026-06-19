ETV Bharat / state

ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ବଢ଼ିଲା ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ସେହି ଅନୁପାତରେ ସିଟ୍ କମ ଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଭବ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

more than 10,000 seats increased in the plus three college odisha
ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ବଢ଼ିଲା ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 8:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନାମଲେଖାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର । 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ମୋଟ 10 ହଜାର 372ଟି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ହେଲେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଭବ କରିଛି । ଏଥି ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ହଜାର 372 ସିଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।


ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟେଟ ପବ୍ଲିକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା କଲେଜ ଗୁଡିକରେ 1216 ସିଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କଲେଜ ଗୁଡିକରେ 4684 ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିଭଳି ଭାବରେ 488 ବର୍ଗ ଏଡେଡ଼ କଲେଜ ଗୁଡିକରେ 3416 ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 662 ଏଡେଡ଼ କଲେଜରେ 1056 ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ତେବେ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେ' 27 ତାରିଖଠାରୁ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ 1053 ଟି କଲେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା 2,87,327 । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,55,131 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 93,537 ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 1,43,651 । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗି 12 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେ' ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ରାତି 11ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରି ପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍‌ସ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ଏହି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 9 ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ହେବ । ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

UG ADMISSION SEATS
PLUS THREE ADMISSION
ଯୁକ୍ତ ତିନି ନାମଲେଖା
ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ବଢ଼ିଲା ସିଟ୍
PLUS THREE COLLEGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.