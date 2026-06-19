ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ବଢ଼ିଲା ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ସେହି ଅନୁପାତରେ ସିଟ୍ କମ ଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଭବ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 19, 2026 at 8:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନାମଲେଖାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର । 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ମୋଟ 10 ହଜାର 372ଟି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ହେଲେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଭବ କରିଛି । ଏଥି ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ହଜାର 372 ସିଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟେଟ ପବ୍ଲିକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା କଲେଜ ଗୁଡିକରେ 1216 ସିଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କଲେଜ ଗୁଡିକରେ 4684 ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିଭଳି ଭାବରେ 488 ବର୍ଗ ଏଡେଡ଼ କଲେଜ ଗୁଡିକରେ 3416 ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 662 ଏଡେଡ଼ କଲେଜରେ 1056 ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ତେବେ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେ' 27 ତାରିଖଠାରୁ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ 1053 ଟି କଲେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା 2,87,327 । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,55,131 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 93,537 ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 1,43,651 । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗି 12 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେ' ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ରାତି 11ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରି ପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଏହି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 9 ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ହେବ । ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର