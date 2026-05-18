ଥାନାକୁ ଡାକି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ IICଙ୍କ ନାଲି ଆଖି, ‘ମାମଲା ରଫାଦଫା କର ନଚେତ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ’

ଜନୈକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ମାମଲା ରଫାଦଫା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା

ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଏଏସପି ଦୀପକ ଗୋଚ୍ଛାୟତ (ETV Bharat Odisha)
Published : May 18, 2026 at 11:35 AM IST

Updated : May 18, 2026 at 11:57 AM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଥାନାକୁ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଡାକି ମାମଲା ରଫାଦଫା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ନାବାଳିକାର ପରିବାର ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।

ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ

ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡା ଥାନାରେ । ଶନିବାର ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଭାବେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାରମାଇଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ହେବାରୁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଝିଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମା' ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଝିଅକୁ ଡାକି ଆଇଆଇସି ଜେରା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ମା’ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

‘‘ମୋ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଝିଅ ବାହାରକୁ ଆସି ମୋ କ୍ୟାରିଅର ବରବାଦ ହୋଇଗଲା ଓ ମୋତେ ସାତ ବର୍ଷ ଜେଲ ହୋଇଯିବ କହି ତଳେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡି ଯାଇଥିଲା’’ ।

ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କଲା ବିଜେଡି

ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଜେଡିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନାବାଳିକାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଏସପି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନାବାଳକ କି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଥାନାକୁ ଡକା ଯାଇ ପାରିବନି କି ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପାରିବନି ପରି କଡ଼ା ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲେ ଜଣେ ଆଇଆଇସି କିଭଳି ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ପରିବାରକୁ ଥାନାରେ ବସାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା । ପ୍ରଥମେ ପିଡିତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକର ନିର୍ଯାତନା ଓ ପରେ ଥାନାଅଧିକାରୀ ମାମଲା ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଧମକାଇବା ଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ଘଟଣାରେ ପିଡିତା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ’’।

ନାବାଳିକାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଧମକ

ମୋରଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜନୈକ ଯୁବକ ଅଭିଯୋଗ କାରିଣୀ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛିଦିନ ହେବ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା'ଙ୍କ ସହିତ ମୋରଡା ଥାନାକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ନରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ବାପା, ମା' ଓ ଝିଅ ବେତନଟୀ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଏସଡିପିଓ ପୁନର୍ବାର ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏତଲା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ପରନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟଣାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୀଳ ହୋଇ ବୟାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଡାକି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ୭ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି କୁଆଡେ ଥାନାଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ନାବାଳିକା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସି ବାପା ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋରଡା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଏଏସପି ଦୀପକ ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି ‘‘ପିଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ମୋରୋଡା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ’’।

ନିକଟରେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଣେ ଥାନାଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା ପୋଲିସ ଭୂମିକାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ।

