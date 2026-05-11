ଭକ୍ତଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ମୋକିମ୍ଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ; କଳାହାଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଲା ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ
ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗର୍ଜିଛି OJC। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : May 11, 2026 at 6:36 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା:ଭକ୍ତଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ । କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପତିଆରା ଦେଖାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ । ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି OJCର ବିଶାଳ ଜନ ସମାବେଶ। ନୂଆ ଦଳ ଓ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଏବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗର୍ଜିଛି OJC। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଛି । ଭବାନୀପାଟଣା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଗର ପଡିଆଠାରେ OJC ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜନ ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲାି । ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ୍ ଓ ଦଳୀୟ ନେତା ।
ଏହି ସମାବେଶରେ OJC ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇ 'ଏହା କେବଳ ଏକ ସମାବେଶ ନୁହେଁ ବରଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଲଢ଼େଇର ଆହ୍ୱାନ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋକିମ୍ । ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ, ଜିଲ୍ଲାର ବଢ଼ୁଥିବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଜିମାଳି ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୋକିମ୍ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ସହ "ଭକ୍ତଙ୍କ ଗଡ଼" ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ରୋକଠୋକ୍ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଅତୀତ। ମୁଁ କୌଣସି ଗଡ଼କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁର୍କେଲ ପୋଲ କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଝିଅ ସୋଫିଆଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମୋକିମ୍ଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି OJC ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ୍।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସଦର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଓଜେସି (OJC)ର ଜନ ସମାଗମରେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଦଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦଳ ଆସନ୍ତି, ଏହି ତାଲିକାରେ କେବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ସହ ଆମର ‘ବନ୍ଦ’ ଡାକରାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବିଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଆମେ ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣର ନାଯ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଵାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ଜନସ୍ଵାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ। ଏହି ‘ବନ୍ଦ’ ଡାକରା ଓ OJC ର ସମାବେଶରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିନାହୁଁ।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ୍ ନେତା ମହମ୍ମଦ୍ ମୋକିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଜଣାଇବି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକକୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ପକେଟରେ ରହିଛନ୍ତି । ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି । ଆଜି ବି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି କଳାହାଣ୍ଡି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବହେଳିତ। ଲୋକେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି ସେଠାରେ ବାହାରର ଲୋକ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଏହି ସମାଵେଶ ପରେ, ଆମେ ସିଜିମାଳି ଯିବୁ । ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ସହ ଗାଁ ପୂରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି । ସେଠାର ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବୁ । 'ଗଡ' କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ଜନତା ଯେତେବେଳ ଯାହା ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ଆଜି ଜନତା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ନାହିଁବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି "।
ଏ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି । NGOମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯକ୍ରମ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଲୁଟେରା ଓ ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ ମାଫିଆ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି । ରାଜନୀତି କରିବାର ଯେଉଁ ସକ ଅଛି ତାହାକୁ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ " ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ।
