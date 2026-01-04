ETV Bharat / state

କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ, ନୂଆ ଦଳ ଗଠନର ସୂଚନା ଦେଲେ ମୋକିମ; କହିଲେ, 'ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବଡ ସୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି'

' ସଭାପତି ପଦକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତନ କରି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତକୁ କମାଇ ୧୩ % କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ।'

Moquim gave hint to form new party
ନୂଆ ଦଳ ଗଠନର ସୂଚନା ଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ମୋକିମ (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ କଟକର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । ଖାଲି ଦଳ ନୁହେଁ, ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ । ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ନିଜର ରାଗ ଊଗାଳିବା ସହ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶନିବାର ଥିଲା ଓଡିଶାର ପୁର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ । ଏ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । ଏହି ଅବସରରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ।

କଂଗ୍ରେସ ଡାଉନ ଫଲର କାରଣ କହିଲେ ମୋକିମ

କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ ମୋକିମ (Etv Bharat)

ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି, 'ଯିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବ, ତାକୁ ସାଇଡ କରି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସଂଗଠନ ପଛେଇ ଯାଇଥାଏ, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ କମଳ ନାଥ ଓଡିଶା ଆସି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅତିଥି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରାଗଲା, ସେତେବେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଡାଉନ ଫଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯନ୍ତ ସେଇ କ୍ଷତିରୁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ।'

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ସେତେବେଲେ ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଜାନକୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଆସି ନ ଥାନ୍ତା । ଦିଲ୍ଲୀ ସୁପ୍ରିମୋ ମଧ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି ପଦକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତନ କରି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତକୁ କମାଇ ୧୩ % କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ବାବୁ ଆଦର୍ଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଦର୍ଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କୌଣସି ନେତା ଚାଲିବାର ଆନ୍ତରିକତା ମୋତେ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ।'

ଦଳରୁ ବାହାରି ନୂଆ ଦଳ ଗଢିବେ ମୋକିମ

ସୂଚନାଥାଉ କି, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ବାରବାଟୀ-କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ମୋକିମଙ୍କ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC) ଏହି ବହିଷ୍କାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋକିମ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସିସି ସଭାପତି ସମୟରେ ମୋକିମ-ଶରତ କଳି କଂଗ୍ରେସ ରାଜନିତୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ମୋକିମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ aicc ସସପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ସେହିପରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମୋକିମ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ତଥା NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ।

ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଥର କଂଗ୍ରେସରୁ ତଡା ଖାଇବା ପରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ । ମୋକିମ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକରି ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ମୋକିମ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଆଲୋଚନା ବି ହେଉଛି । ଦୀର୍ଘଦିନର ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ନୂଆ ଦଳ ନେଇ ପୁଣି ଶନିବାର ମୁଁହ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୋକିମ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋକିମ।

ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି-ମୋକିମ

ଏ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡେ ନାହିଁ, କିଏ ନା କିଏ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି।'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ସୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ବିଜେଡି ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନ୍ଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।

ନୂଆଦଳ ନେଇ ମୋକିମ ମୋ ସହ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନାହାଁନ୍ତି-ଦେବୀ ମିଶ୍ର

ନୂଆଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ବିଜେଡି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ବି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି। ନୂଆଦଳ ବିଜେଡି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । ତେବେ ଏ ନେଇ ମୋକିମ ଚାଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋକିମ ।

ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

