ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାକୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି 'ମୋନ୍ଥା'; ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରଶାସନ
ଅନ୍ଯପଟେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ଯା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେଶ୍ ସଜାଗ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
Published : October 27, 2025 at 11:06 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି/ରାୟଗଡ଼ା: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ବେଗ । ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାକୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ମୋନ୍ଥା । ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଡ଼ିବା ସହ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଜରୁରକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଅନୁଷ୍ଟିତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ହେବ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।
ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୯ ତାରିଖକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ୧୩ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁର ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବ୍ଲକର ୨୨ଟି ଗାଁ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି, ତେଣୁ କରି ସେଠାରେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ ୩ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସ୍ଥରରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଳୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ତା ପାଇଁ ୫୫୦ ଗୋଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରର ବ୍ୟବସ୍ତା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୨ ଜଣ RWSS ଟିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ୩୬୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ୬୬ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ୫୫ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ନମ୍ବର ହେଉଛି ୦୬୬୭୦୨୩୦୪୫୫ ।
ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଳକମାନଙ୍କରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ୨୭ ତାରିଖରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେହି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲାପାଳ। ଏହାସହ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଚାଷ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜିବା ଆସିବା ପାଇଁ ୧୮୦ଟି ବୋଟ୍ ରହିଛି ଯାହାକୁ ବନ୍ଦ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେ ୬୪୯ ଏମ ଏମ ପାଣି ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ଓ ଯଦି ପାଣି ବଢିବ ତେବେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଶ୍ଵାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଓ କାଲି ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣିଂ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୩୦ ତାରିଖ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ୫୫୦ ଗୋଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ର ବ୍ୟବସ୍ତା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୨ ଜଣ RWSS ଟିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ୫୫ଟି ଟିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥରରେ ଏକ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ତା କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲାରେ ୩ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିବ। ଏହି ଟିମ୍ ମାନଙ୍କରେ ୧୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ବ୍ଳକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁର ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକର ୨୨ଟି ଗାଁ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ କରି ସେଠାରେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ାରେ ODRAF ପ୍ରସ୍ତୁତ
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ଯା ମୋନ୍ଥାର ସାମାନ୍ଯ ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ଯ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ଯପଟେ ବାତ୍ଯାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେଶ୍ ସଜାଗ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ଯ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂସ୍କଳନ ସମ୍ଭାବ୍ଯ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି କଟକରୁ ଏକ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ସନ୍ଧ୍ଯା ସୁଦ୍ଧା ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରେ ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 33 ଜଣ ଯବାନ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଯପଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ମା ଗୃହ ଓ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା': ଚାଷୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା, ସଜାଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Cyclone Live Updates: ମାଡି ଆସୁଛି ମୋନ୍ଥା, 8 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନଜର, ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶାସନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି/ରାୟଗଡ଼ା