ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ କେରଳମ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା
ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବ । ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 16, 2026 at 4:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲା, ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ । ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଦଳିବ ପାଗ । ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ, ସମଗ୍ର ନିକୋବାର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ପୁରମ ସହ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିବାବେଳେ କେରଳମରେ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି । ଏହି ଆକଳନ ୪ ଦିନ ଆଗ ପଛ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି ।
🌧️ Southwest Monsoon Update 2026 🌧️— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 16, 2026
The Southwest Monsoon has officially advanced into parts of the southeast Arabian Sea, southwest & southeast Bay of Bengal, many parts of the Andaman Sea, entire Nicobar Islands and parts of the Andaman Islands including Sri Vijaya Puram on 16… pic.twitter.com/zZI7ZEW5G1
ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ କେରଳମ ଛୁଇଁବାର ସ୍ବାଭାବିକ ସମୟ ଜୁନ୍ ପହିଲା । ଗତବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆକଳନର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ' ୨୪ରେ କେରଳମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୌସୁମୀ । ଯାହାକି 16 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । 2009 ମସିହାରେ ମେ' 23 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ 9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀର ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ ସହ କେରଳମ ଛୁଇଁଥିଲା ।
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପାଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାଳଵୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 16, 2026
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-6 & day-7 : No Warning.#thunder #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/4tvpmb2qOh
୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ । ଆଗାମୀ ୬-୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ. କଟକ