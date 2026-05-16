ETV Bharat / state

ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ କେରଳମ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା

ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବ । ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

MONSOON TOUCHES ANDAMAN, LIKELY TO HIT KERALA AT THE RIGHT TIME
ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ କେରଳମ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 16, 2026 at 4:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲା, ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ । ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଦଳିବ ପାଗ । ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ, ସମଗ୍ର ନିକୋବାର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ପୁରମ ସହ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିବାବେଳେ କେରଳମରେ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି । ଏହି ଆକଳନ ୪ ଦିନ ଆଗ ପଛ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି ।


ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ କେରଳମ ଛୁଇଁବାର ସ୍ବାଭାବିକ ସମୟ ଜୁନ୍ ପହିଲା । ଗତବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆକଳନର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ' ୨୪ରେ କେରଳମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୌସୁମୀ । ଯାହାକି 16 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । 2009 ମସିହାରେ ମେ' 23 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ 9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀର ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ ସହ କେରଳମ ଛୁଇଁଥିଲା ।

ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପାଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାଳଵୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବ ।

୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ । ଆଗାମୀ ୬-୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମେ ୨୬ରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ କେରଳମ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା: IMD

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ, ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ପାଇଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ. କଟକ

TAGGED:

WEATHER UPDATE
IMD ODISHA WEATHER UPDATE
MONSOON TOUCHES ANDAMAN
ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ
MONSOON TOUCHES ANDAMAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.