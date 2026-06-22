ETV Bharat / state

୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ; ୫ ଦିନ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା

ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ୍

monsoon to hit entire state in 48 hours
୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ; ୫ ଦିନ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସାରା ଓଡିଶା ଛୁଇଁବ । ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରପ ଲାଇନ ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣାପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା

ପାଣାପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, ବରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର- ଏହି ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥି ସହିତ ଘଣ୍ଟାକୁ ୪୦ରୁ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିପାରେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରା ଯାଇଛି । ଏହାସହ ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେଓଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡି ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସୂଚନା ରହିଛି । ଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ।

Monsoon to hit entire state in 48 hours
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଯାଏ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି; ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ଚେତାବନୀ (Etv Bharat)

ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାଲକାନଗିରି,କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଠାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ।

ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ୨୬ ଜୁନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଛି ।

Monsoon to hit entire state in 48 hours
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଯାଏ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି; ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ଚେତାବନୀ (Etv Bharat)

ଏପଟେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୨ ଓ ୨୩ ତାରିଖ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବିଭାଗ କହିଛି ।

Monsoon to hit entire state in 48 hours
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଯାଏ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି; ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ଚେତାବନୀ (Etv Bharat)
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୭୧.୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଏତେ ବେଶୀ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ନୂଆପଡା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, ବାଙ୍କେଶ୍ଵର ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାବତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଯାଏ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି; ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ଚେତାବନୀ

TAGGED:

WEATHER UPDATE
ODISHA WEATHER UPDATE
ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା
ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ
MONSOON HITS STATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.