ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୀତି ବନାମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ । MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : August 28, 2026 at 1:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ବସିବ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଅକ୍ଟୋବର ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ୮ ଦିନ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅଧିବେଶନରେ ଅବଧି ଯେତିକି ଛୋଟ ରାଜନୈତିକ ତାତି ତାଠାରୁ ଶହେ ଗୁଣା ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲାଣି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ ,କେନ୍ଦ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବନାମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ।
MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ଶାସକ-ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ବିଶେଷ କରି MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଛି। ସଂସଦରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଏହା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର ଓ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ ନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି, ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓ ବୈଧ ଦେୟର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ହେଲେ ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ନାରାଜ । ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନୂଆ ଆଇନ ଖଣିଜ ଅଧିକାର ଓ ଖଣିଜଭୂମି ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସେସ୍ କିମ୍ବା ଲେଭି ଲଗାଇବାର କ୍ଷମତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସର୍ତ୍ତ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ।
୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଅଣ-ଟିକସ୍ ରାଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ୭୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୫୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ, ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିବାର ଆକଳନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ୨୦୨୬-୨୭ରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ୨ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ MMDR ଆଇନ କେବଳ ଖଣି ନୀତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ,ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ରାଜସ୍ୱ, ବିକାଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ।
ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ଘରୋଇକରଣ, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଗରୁ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ଅଧିକାର ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ଘରୋଇକରଣ, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ । ବିଶେଷକରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।
ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୁର୍ବାର ଲଢେଇ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗାଁରୁ ସହର ତଥା ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କୁହନ୍ତି "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହା ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ। ଓଡିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। MMDR ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଳି ପକାଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜେପି । ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଲଢେଇ ହେବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ।
ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ କଂଗ୍ରେସ
ବିଜେଡି କହିଛି "ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ । MMDR ଆଇନ ଆଣି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରେ ମାଳ ମାଳ ତ୍ରୁଟି, ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ବିଜେଡି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର MMDR ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କର ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ଅପହରଣ କଲେ । ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ତେବେ ବିଜେଡି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ରଣନୀତି ଆପଣେଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ଜେନା।
ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୁଁହ ତୋଡ ଜବାବ ଦେବ ବିଜେପି । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ' ବିରୋଧୀ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ, ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ରଜ୍ୟବସୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ। MMDR ଆକ୍ଟ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ବିଗତ ଦିନରେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଖଣିକୁ ନିଲାମ କରାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିକୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାଣ୍ଟଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଖଣି ଲୁଟ ହେଉଥିଲା ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି" ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି।
ସେପଟେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ MMDR ଆଇନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଖଣି ସମ୍ପଦ ଭରା ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଫଳତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବି ଦାସ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି ,ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ବସିବ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ। ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ୨୪ ଯାଏଁ ହେବ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ୨୫ ତାରିଖରେ ରହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ବିଜନେସ୍। ୨୬ ଓ ୨୭ ତାରିଖ ରହିଛି ଛୁଟି। ପୁଣି ୨୮ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅକ୍ଟୋବର ୨ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଛୁଟି ଥିବା ବେଳେ, ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ ପୁଣି ବସିବ ଗୃହ।ଏଥିରୁ ୮ ଦିନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା: 1,03,00000 ମହିଳା ପାଇବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟିରେ ADM ବଦଳରେ ତହସିଲଦାର: କ୍ଷୁବ୍ଧ ହାଇକୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ