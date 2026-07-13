ETV Bharat / state

ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳିରେ ପୂରି ଉଠୁଛି ଭିତରକନିକା... ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସହ ପକ୍ଷୀ ବିହାରରେ ଏବେ ଭଳିକିଭଳି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ

ଭିତରକନିକାର ହେନ୍ତାଳ ବଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ନଦୀ ଓ ପ୍ରଚୁର ପୌଷ୍ଟିକ ଆହରର ଉପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Monsoon season revives Bhitarkanika in Kendrapara with thousands of Native Birds
ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳିରେ ପୂରି ଉଠୁଛି ଭିତରକନିକା: ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ସହିତ ପକ୍ଷୀ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳିରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି ଭିତରକନିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ପକ୍ଷୀବିହାର ଭାବେ ପରିଚିତ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବଂଶବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶୀୟ ଆଗନ୍ତୁକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେନ୍ତାଳ ବନ, ନଦୀ-ନାଳ, ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।

ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳିରେ ପୂରି ଉଠୁଛି ଭିତରକନିକା: ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ସହିତ ପକ୍ଷୀ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଠଆଡ଼ିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦଡ଼ିଆ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଡ଼ିଆ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ବାଲିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଭିତରକନିକାରେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ରାଣୀବଗ, ମଝିଆବଗ, ଛୋଟବଗ, ଖଇରା ବଗ, ମାଟିଆ ବଗ, ପାଣିକୁଆ, ଅନ୍ଧାରିଆ ବଗ, କାପରଖାଇ ଓ ଦା-ବେଣ୍ଟିଆ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧି ବଂଶବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି।

  • ପକ୍ଷୀ ଓ ମାଛଙ୍କ ସହଜୀବନ

ଭିତରକନିକାର ପରିବେଶରେ ପକ୍ଷୀ ଓ ମାଛଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ଗଛମୂଳକୁ ଜୁଆର ପାଣି ଆସିଲେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାରୁ ବାହାରି ମାଛ ଧରି ନିଜେ ଖାଇବା ସହ ଶାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥାନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ବଗଗହନ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ନଯାଇ ମଠଆଡ଼ିଆ ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପଠାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦଡ଼ିଆ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଡ଼ିଆ ଓ ବାଲିଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ପରିବେଶବିତ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପତି କହିଛନ୍ତି, “ଜୁନ ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବଂଶବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶୀତଋତୁରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶାବକଙ୍କ କଳରବ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।”

  • ବଦଳୁଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠିକଣା

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନଦୀକୂଳ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ସହଜରେ ମାଛ ଶିକାର କରି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଭିତରକନିକା କେବଳ କୁମ୍ଭୀର ଓ କଇଁଛଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ; ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ସରୀସୃପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭରଦରାଜ ଗାଓଁକର କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ଷାଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଭିତରକନିକାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠଆଡ଼ିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦଡ଼ିଆ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଡ଼ିଆରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯିବ।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଭେଟି: ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ

ETV Bharat Impact: ଜଳପଥରେ ଓଭରଲୋଡିଂ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ତାଗିଦ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

BHITARKANIKA BIRD SANCTUARY
BIRD MIGRATION MANGROVES FOREST
BIRD MIGRATION BHITARKANIKA
ଭିତରକନିକା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଆଗମନ
BHITARKANIKA NATIVE BIRDS ARRIVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.