ETV Bharat / state

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ହାହାକାର: ଅନୁଗୋଳ-ସମ୍ବଲପୁର-ଯାଜପୁର ଜଳବନ୍ଦୀ, ୭୬୫ ମିମି ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଜନଜୀବନ

କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି ତ କେଉଁଠି ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମୟ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଓଡିଶା । ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ନାଥ, ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରାଣା ଓ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

Angul rain
ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଅନୁଗୋଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 12:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ/ସମ୍ବଲପୁର/ଯାଜପୁର: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବେହାଲ୍ କରିଛି। କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି ତ କେଉଁଠି ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମୟ। ଅନୁଗୋଳ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଶହରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବାରୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି । ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଂଚି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି । ଗତ ୪ ଦିନ ହେଲା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । କେବଳ ଅନୁଗୋଳ ସହରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୧୧୯ ମିଳିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ସହରର ହୁଲୁରୁସିଂହା, ମିଶ୍ରପଡା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଦେଇପଡା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛି । ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ।

Angul rain
ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଅନୁଗୋଳ (ETV Bharat Odisha)

ଘରେ ପାଣି, ଛାତରେ ଗୋରୁ

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଘର ଭିତରେ ବିଷାକ୍ତ ସରୀସୃପ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି । ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ମିଳୁ ନାହିଁ । ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ ଗୁଡିକ ପୋତି ହୋଇ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଆଉ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇ ପଡିଵ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

Angul rain
ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଅନୁଗୋଳ (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସାଧାରଣ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଗତ ରାତିରୁ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ରେହାନ କ୍ଷତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଏସଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରାତି 12 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସହରର ଗୋପାଳମାଳ, ଏସଆରଆଇଟି କଲୋନୀ, ଚାରଭାଟି, ସରଳାକାନି, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ, ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ା, ଏଗଜିକ୍ୟୁଟିଭ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ରବିବାର ରାତିରେ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଘେରରେ ଫସି ରହିଥିବା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

Sambalpur heavy rain
ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସମ୍ବଲପୁର (ETV Bharat Odisha)

ସହରର ଏସଆରଆଇଟି କଲୋନୀ, ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ା, ଏନ. ଗୁହା ଲେନ, ବୁଢାରଜା, ଲକ୍ଷୀ ଟକିଜ ଛକ, ଚାରଭାଟି, ଗୋପାଳମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ର ବର୍ଷା ରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ବହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବାଗଡ଼ିଆ ପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳର ବଢ଼ି ପାଣିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚାନ୍ଦ (65) ଓ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା (55) ଭାସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋବର୍ଧନ ଚାନ୍ଦ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳକୁ ଧରି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରେଶ ମହାରଣା ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Sambalpur heavy rain
ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସମ୍ବଲପୁର (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି, ଆମ୍ବିରା ନଗର ସରସ୍ବତୀ ବିହାରରେ ଜଳ ସେଚନ ବିଭାଗର ଏକ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବା ଡେପୁଟି କମିଶନର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ମେଡିକାଲ ଟିମ, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ ଓ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଟିମ ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉଛି ।

Sambalpur heavy rain
ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସମ୍ବଲପୁର (ETV Bharat Odisha)

ଡ୍ରେନେଜ ଫେଲ୍, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ

ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବକ ଅନୀଲ ନାଏକ ସହରର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ସହରର ଅଳିଆବୁହା ଗାଡି ନିୟମିତ ଆସୁ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ନିଜର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଡ୍ରେନରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡ୍ରେନ ଜାମ ହୋଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୀଲ ।

Sambalpur heavy rain
ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ରେଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାଂଶୁ ଭୋଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହଛନ୍ତି ‘‘ଯେଉଁଠି ବି ପାଣି ଜମିଲେ ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକ ଡ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ପକାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ଡ୍ରେନ ଜାମ ହେଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରେନ ଗୁଡିକରୁ ଜବରଦଖଲ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଛେଦ କରାଯିବ ’’।

24 ଘଣ୍ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 765 ଏମଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 765 ଏମଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ଅଫିସ, ଦୁର୍ଗାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 180.5 ଏମଏମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧନକଉଡା ବ୍ଲକ ରେ 158.1 ଏମଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ରେ 83.0 ଏମଏମ, ମାନେଶ୍ଵରରେ 76.2 ଏମଏମ, ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକରେ 50 ଏମ ଏମ, ରେଢ଼ାଖୋଲରେ 48 ଏମଏମ, ନାକଟିଦେଉଳ ରେ 29 ଏମଏମ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ 28 ଏମଏମ, ବାମରା ବ୍ଲକରେ 18 ଏମଏମ,ଜମନକିରାରେ 10 ଏମ ଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

Angul rain
ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଅନୁଗୋଳ (ETV Bharat Odisha)

ସହରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର 602.30 ଫୁଟ କୁ ପହଂଚିଛି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 89.01ଏମ.ଏମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତଳ ମୁଣ୍ଡ ରେ 104.46 ଏମଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବିଗିଡି ଯାଇପାରେ ।

ଯାଜପୁରରେ ବୁଡିଲା ଦୁଇଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ଚାଷଜମି ଓ ପଡିଆରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସହରାଞ୍ଚଳର ଡ୍ରେନ ଗୁଡିକରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ଢେଉ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଯୋଗୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 1225.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 193 ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଯାଜପୁର -130

ବିଂଝାରପୁର -190

ଦଶରଥପୁର-193

କୋରେଇ-183

ଦାନଗଦି-108

ସୁକିନ୍ଦା -71

ରସୁଲପୁର-126.1

ଧର୍ମଶାଳା -40.03

ବଡ଼ଚଣା -114 ବ୍ଲକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Rain Alert: ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚିବ ! ବର୍ଷା ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ IMDର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଘର ଭୁଶୁଡି ଜଣେ ମୃତ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ/ସମ୍ବଲପୁର/ଯାଜପୁର

TAGGED:

ANGUL RAIN AFFECTED
SAMBALPUR RAIN UPDATE
ODISHA WATERLOGGING RAIN
ଓଡିଶା ବର୍ଷା ଜଳବନ୍ଦୀ
ODISHA MONSOON RAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.