ETV Bharat / state

ଏଥର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଭୟ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ।ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

IMD ODISHA FORECAST
ଏଥର ସଠିକ ସମୟରେ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ବା ମେ' ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଆସିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 6ରୁ 7ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ସ୍ଥିତି । ତେଣୁ ଏଥର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଏଥର ସଠିକ ସମୟରେ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ (ETV Bharat)

ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 18ରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଥାଏ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏହାପରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ ସହ କେରଳ ନିକଟରେ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କେରଳ ଛୁଇଁବାର 10ରୁ 12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ହେଲେ ଏଥର ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଛୁଇଁବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ।



ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଓଡିଶା ଉପରେ ନାହିଁ । କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21ଟି ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର,ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡ଼ି ସହ 30ରୁ 50 କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।"

ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ,ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ 30ରୁ 50 କି.ମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ,ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ରହିବ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ସହ ଅସହ୍ୟ ତାତି ହେଉଥିବା ବେଳେ 18ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ସ୍ତର ପୁଣି ବଢି 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଭୟ, କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ... Rain Alert: ଆଜି ଲଘୁଚାପ ! ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଲର୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA MONSOON 2026
ODISHA WEATHER NEWS
KALBAISAKHI RAIN ODISHA
ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ଖବର
IMD ODISHA FORECAST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.