ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ, ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି
ଆଗାମୀ ୪-୫ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Published : June 16, 2026 at 8:09 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଉପକୂଳ ସହ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଆଗାମୀ ୪-୫ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟ୍କା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Advance of Southwest Monsoon 2026— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 15, 2026
❖ The Southwest Monsoon has further advanced into remaining parts of Andhra Pradesh, West Bengal & westcentral Bay of Bengal, some more parts of Telangana, Odisha, Jharkhand & Bihar, today the 15th June, 2026.
❖ The Northern Limit of Monsoon… pic.twitter.com/wvbTBJc3Ce
ମୌସୁମୀ ସ୍ଥିତି:
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ସୁହାଉଛି । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର କିଛି ଅଂଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହର୍ଣ୍ଣାଇ, ସୋଲାପୁର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଭଦ୍ରାଚଳମ୍, କୋରାପୁଟ, ଫୁଲବାଣୀ, ରାଞ୍ଚି, ଜାମୁଇ, ମୁଜାଫରପୁର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ।
ସେହିପରି ଆଗାମୀ ୪-୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଂଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା:
ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବରଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହପରି ପବନର ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗ 40-50 କିମି ରହିବ । ଏହି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି 50-60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଆଗାମୀ ୪ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ
ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ; 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର