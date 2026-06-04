କେରଳମ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ: ଜୁନ୍ ୧୦ରୁ ୧୨ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଇଁପାରେ ଓଡ଼ିଶା
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିଥିବା ତାରିଖରେ 10 ଦିନର ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୌସୁମୀ 26 ମେ'ରେ କେରଳମ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 4, 2026 at 4:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି (ଗୁରୁବାର) କେରଳମରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସହିତ ଚାରି ମାସର ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି । ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଫଳସ୍ବରୁପ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦିଓ କେରଳମକୁ ମୌସୁମୀର ସାଧାରଣ ଆଗମନ ତାରିଖ ଜୁନ୍ 1 ଅଟେ, ଏହି ବର୍ଷ ଏହା ଜୁନ୍ 4ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ଆରମ୍ଭ (ଜୁନ୍ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର)କୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ।
Better late than never! The southwest monsoon reached Kerala, indmarking the start of India’s rainy season. The onset came three days later than the normal date of June 1, according to the IMD. pic.twitter.com/jlpqw9Pnkn— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 4, 2026
ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
IMD କହିଛି ଯେ ଜୁନ୍ 4 ରେ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଂଶ, ସମଗ୍ର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କେରଳମ ଏବଂ ମାହେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଅଂଶ, କୋମୋରିନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ, ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା।
ଏପରି ବି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିଥିବା ତାରିଖରେ 10 ଦିନର ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୌସୁମୀ 26 ମେ'ରେ କେରଳମ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ବିଭାଗ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ IMD ଏହାର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି କହିଛି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଜୁନ୍ ୧୦ରୁ ୧୨ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଇଁପାରେ ଓଡ଼ିଶା
ଏହିକ୍ରମରେ ମୌସୁମୀ ଆସନ୍ତା ୧୦ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଏଥର ସେହି ସମୟରେ କିମ୍ବା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ୪ ଦିନ ପରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି ।
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ତାପ ସହ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବେ ଲୋକେ । ୫ ଦିନ ଯାଏ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନଥିବା ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ଉପକୂଳର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଓଡିଶାର ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୨ ଦିନ ପାଇଁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 4, 2026
Day-1 to Day-5 : Hot and Humid Day, Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-6 & Day-7 : No Warning.#thunder #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/0V841lwvTL
ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅରେଞ୍ଜ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କକରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡ଼ି ସହ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୪୦ରୁ ୫୦ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ସହ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ତାତିରୁ ବ୍ରେକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ବିଭାଗ ।
ଅନ୍ୟଅଟେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ୧୦ ଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ ରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏବେବି ଅନୁଗୁଳ କଟକ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଁଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସତର୍କତା, ଜୁନ ୭ ଯାଏଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜୁନ୍ ୪ରେ କେରଳମ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା IMD
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ବାଇଟ_ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦେଶକ