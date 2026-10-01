ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଦେଶରେ କମ୍, ରାଜ୍ୟରେ ୨୯% ଅଧିକ ବର୍ଷା ସହ ସରିଲା ମୌସୁମୀ
ଚଳିତବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଦେଶରେ ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ 13% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଦେଶରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 29% ଅଧିକ ବର୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବାସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 1, 2026 at 6:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଲାଣି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଦେଶରେ ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ 13% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଦେଶରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 29% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଆଉ 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ ।
ସରିଲା ମୌସୁମୀ ଋତୁ । ଚଳିତବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଜାଇ ବୁଡ଼ାଇ ଏବେ ଘର ମୁହାଁ ହେଉଛି । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶ୍ରୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲେଉଟାଣି ନେବ । ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି । ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 2-3ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ।
ମୌସୁମୀ ରେ ୧୦ ସିଷ୍ଟମ ୪୨ ଦିନରେ ୧୦୫୭.୮ ମିମି ବର୍ଷା— usd (@usd0705) September 30, 2026
ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ୨ #ଗଭୀରଅବପାତ, ୩ #ଅବପାତ, ୨ #ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ୩ #ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପାଖାପାଖି ୪୨ ଦିନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ତଥା ଏହି ୪୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ରେ ୧୦୫୭.୮ ମିମି ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି pic.twitter.com/N5OaFQmroD
କେଉଁ ମସିହାରେ କେବେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ମୌସୁମୀ:
- 2020 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର 26ରୁ 28 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ।
- 2021 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ 23 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ମୌସୁମୀ ।
- 2022 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର 20ରୁ 21ରେ ଭିତରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ମୌସୁମୀ ।
- 2023 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ମୌସୁମୀ ।
- 2024 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର 13ରୁ 15 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ମୌସୁମୀ ।
- 2025 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ମୌସୁମୀ ।
- ଚଳିତଥର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଅଥବା ସ୍ଵାଭାବିକ ସମୟରେ ବିଦାୟ ନେଇପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ।
ଦେଶରେ କମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶୀ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣତ ଦେଶରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ 1ଜୁନରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 759.4 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 868.6 ମିମି ତୁଳନାରେ 13 ପ୍ରତିଶତ କମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ 1484.3 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 1150.2 ମିମି ତୁଳନାରେ 29% ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି l ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 1907 ମିମି ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 896.7 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ 2 ଗଭୀର ଅବପାତ, 3 ଅବପାତ, 2 ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ 3 ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପାଖାପାଖି 42 ଦିନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ତଥା ଏହି 42 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1057.8 ମିମି ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।
୧୯୦୧ ପରଠାରୁ ୧୨୬ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା— usd (@usd0705) September 30, 2026
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ୬୦୦ମିମି ବର୍ଷା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି pic.twitter.com/Z01vDvDb39
ସେହିପରି ଯଦି ଗତବର୍ଷମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ:
- 2020ରେ ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା 1140.8 ମିମି ରହିଥିବା ବେଳେ 1 ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ।
- 2021ରେ ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା 1047.0 ମିମି ରହିଥିବା ବେଳେ 9 ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ।
- 2022ରେ ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା 1196.8 ମିମି ରହିଥିବା ବେଳେ 4 ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ।
- 2023ରେ ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା 1115.4 ମିମି ରହିଥିବା ବେଳେ 3 ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ।
- ଚଳିତବର୍ଷ 29 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସହ ସରିଛି ମୌସୁମୀ ଋତୁ
1901 ପରଠାରୁ 126 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 600 ମିମି ବର୍ଷା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
1901 ପରଠାରୁ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ (1 ଜୁନରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଅନୁଭୂତ ପ୍ରଥମ 5ଟି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା
- 1931: 1542.1 ମିମି
- 2006: 1508.8 ମିମି
- 1956: 1499.5 ମିମି
- 2026: 1484.3 ମିମି
- 1936: 1469.9 ମିମି
ଉତ୍ତର ମିୟାଁମାର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ, ମିଜୋରାମ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ଆଗାମୀ 12ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତ୍ସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
୧୨୬ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ #୪ତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା pic.twitter.com/svP9GKiKQC— usd (@usd0705) September 30, 2026
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ମୋଟ 758.5 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଷା 865 ମିମି ତୁଳନା ଏହା 12.6% ନିଅଣ୍ଟ । ବର୍ଷାର ରେକର୍ଡ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ହୋଇଛି । ମୋଟ ଭାବରେ, ଦେଶର 38% ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ 282 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
ମେଘାଳୟରେ ସର୍ବାଧିକ 60% ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ:
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 1,016.3 ମିମି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା 1,361.2 ମିମି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା 25% କମ୍ । ମେଘାଳୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା 2,681.6 ମିମି ତୁଳନାରେ କେବଳ 1,075.9 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 60% କମ୍ । ଅତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଥିବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ମେଘାଳୟ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 44%, ମଣିପୁରରେ 45%, ଆସାମରେ 28% ଏବଂ ବିହାରରେ 32% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସିକ୍କିମରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 10% ଅଧିକ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ 6% ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ମାତ୍ର 3% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ତ୍ରିପୁରାରେ 16% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏବଂ ମିଜୋରାମରେ 19% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ଲଦାଖରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 122% ଅଧିକ:
IMD ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 552.9 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଯାହା ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା 586.6 ମିମି ରହିଥିଲା ଅର୍ଥାତ 6% ବର୍ଷା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 8% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 9% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 4% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହରିୟାଣାରେ 23% କମ୍ ବର୍ଷା, ପଞ୍ଜାବରେ 41% କମ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ 22% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ 10% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଲଦାଖରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 3% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 30% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଆରେ 34% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି:
ଆଇଏମଡି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 30% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଦାଦ୍ରା-ନଗର ହାବେଳୀ ଏବଂ ଡାମନ-ଦିଉରେ ମଧ୍ୟ 36% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୋଆରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 34% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 19 % କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 4% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଗୁଜୁରାଟରେ 10% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 6% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ 24% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି:
IMD ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 2026 ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ 539 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା 710 ମିମି ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ 24% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
କେରଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 28% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 30%, ପୁଡୁଚେରୀରେ 39%, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 24% ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ 20% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 17% ନିଅଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ 29% ନିଅଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 9% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
EXPLAINER: କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଛୁଏଁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ 'ମୌସୁମୀ' ବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଓ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ?
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଲା ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ; ଉଜୁଡିଗଲା ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ, ଋଣ ସୁଝିବା ଚିନ୍ତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର