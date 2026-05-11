କାଚ ବୋତଲରେ ମୁହଁ ପୁରାଇ ହେଉଥିଲା କଲବଲ, ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା ଗୋଧି
ଗୋଧି ମୁଣ୍ଡରୁ କାଚ ବାହାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାପରେ ଲୋକେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 11, 2026 at 4:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି ନିରୀହ ସରୀସୃପ ଗୋଧି । ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏକ କାଚ ବୋତଲରେ ମୁହଁ ପୁରାଇ କଲବଲ ହେଉଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇ ଗୋଧିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତମାଣ୍ଡୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବ୍ୟବହାର ପରେ କାଚ ବୋତଲ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଏଣେ ତେଣେ ନପକାଇବାକୁ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅକାଳରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ହାନୀ ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡୋ ସ୍ଥିତ ଆସ୍ଥା ଲଳିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ଫୁଲ ଗଛ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ଶଦ୍ଦ ଶୁଣି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତେ, ଏକ ବଡ଼ ଗୋଧୀ କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ କାଚ ବୋତଲ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେଇଛି । ସେଇ କାଚଟି ପାରଦର୍ଶୀ ଥିବାରୁ ଗୋଧିଟି ଭିତରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା । ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲା । କିଛି ସାହସୀ ଲୋକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଧି ମୁଣ୍ଡରୁ କାଚ ଡବା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥଲେ ।
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଧି ମୁଣ୍ଡରୁ କାଚ ବୋତଲଟି ବାହାର କରିଥିଲେ । ସମ୍ଭବତଃ ସେଇଟି ଏକ ଆଚାର ବୋତଲ ଥିଲା । କାରଣ ସେଥିରେ ଆଚାର ବାସ୍ନା ରହିଥିଲା । ଗୋଧିଟି ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହେଇ ନଥିଲା । ବାତଲରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହେବାପରେ ଗୋଧିଟିକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଚେରୀ ଆର ପଟେ ଥିବା ବୁଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ । ଗୋଧୀଟି ପାଚେରୀ ଉପରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡେଇଁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଥିଲା ।
ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଗୋଧି ଏକ ବିଷଧର ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଝେଇଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଧି ବୋତଲରେ ଫସିଥିବା ନେଇ ତମାଣ୍ଡୋରୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା । କାଚ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ବାବଦରେ ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିନଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଏହା କାଚ ବୋତଲ ।"
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଆମେ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଇଟା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭୁଲ । ଆମେ ନିଜ ଘରର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଖାସ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା, ଟିଣ ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଫିଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେହିପରି ଲୋକେ ଗୋଧିକୁ ନମାରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 13 ଫୁଟର ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଭଦ୍ରକରୁ ବିରଳ ଆଲବିନୋ ରଣା ଉଦ୍ଧାର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିବ ନନ୍ଦନକାନନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର