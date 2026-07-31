ଦୁଇ ମହଲା ଘରର କମୋଡରେ ନେଉଳ ! ଘଣ୍ଟାଏ କସରତ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ
ଟଏଲେଟ୍ କମୋଡ ଭିତରେ ସୁ... ସୁ...ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା ନେଉଳ । ଘଣ୍ଟାଏ କସରତ ପରେ କମୋଡରୁ ନେଉଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 31, 2026 at 12:45 PM IST
Mongoose Rescued ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଇଖାନା କମୋଡରେ ସାପ କିମ୍ବା ଗୋଧି ପଶିଯିବା ଘଟଣା ବେଳେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମହଲା ଘରର ଉପର ମହଲା କମୋଡ ଭିତରେ ନେଉଳ ମିଳିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗିପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଇନ୍ଦିରା ହାଉସିଂ କଲୋନୀରେ । ଘଣ୍ଟାଏ କସରତ ପରେ କମୋଡରୁ ନେଉଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ ।
କମୋଡ ଭିତରେ ସୁ... ସୁ...ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗିପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଇନ୍ଦିରା ହାଉସିଂ କଲୋନୀରେ ଘର ମାଲିକ ଭବ ହୋତା ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳେ ଉପର ମହଲାର ପଶ୍ଚିମୀ ଶୈଳୀର କମୋଡର ଢାକଣା ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଭିତରୁ ଅଜଣା ପ୍ରାଣୀର ସୁ... ସୁ... ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସେ ସାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରୀସୃପ ପଶିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ କମୋଡର ଢାକଣା ବନ୍ଦ କରି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସୂଚନା ପାଇ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନର ସଦସ୍ୟ ଅରୁଣ କୁମାର ବରାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କମୋଡ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ନେଉଳ:
କମୋଡ ଭିତରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ନେଉଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ନେଉଳକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ କମୋଡ ପ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା । ଏହା ପରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସତର୍କତାର ସହ କସରତ କରିବା ପରେ ନେଉଳଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଘର ମାଲିକ ଭବ ହୋତା କହିଛନ୍ତି, "କମୋଡ ଭିତରେ କୌଣସି ସରୀସୃପ ପଶିଥିବା ଭାବି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି । ପରେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହା ସାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନେଉଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନେଉଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।" ତେଣୁ ସେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ଘଟଣା ପରେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଫିନାଇଲ ଢାଳି ଫ୍ଲସ କରିଦେଲେ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ ।
ଏହି ବିରଳ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଦୁଇ ମହଲା ଘରର ଉପର ମହଲା କମୋଡକୁ ନେଉଳ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମତରେ, ଡ୍ରେନେଜ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱେରେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ବେଳେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଆସିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ନହୋଇ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆଗକୁ ଫୁଟିବ ସାପ ଅଣ୍ଡା; ସତର୍କ କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ, ବାଡି ବଗିଚା ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ବାଇକ୍ ସିଟ୍ ତଳେ ଲୁଚିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ! ସାଢେ 4 ଫୁଟର ନାଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର