ଆସୁଛି ଅର୍ଥ, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ୍; ପୁରୁଣା ବିଲଡିଂରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା- ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ।
Published : March 16, 2026 at 3:18 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଅର୍ଥ । ହେଲେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ତାହା କଟକ ଏସିବି ମେଡିକାଲରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାୟିକ ଯାଞ୍ଚର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଠିକ୍ ହେବନି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଚାର କରି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲୁ । ପୁର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ୩୫୦ କୋଟି ଦେଇଥିଲେ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୪୫୦ କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲଡିଂ ରହିଛି ଯାହା ପଚାଶ ବର୍ଷରୁ ସତୁରି ବର୍ଷର । ସେସବୁର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ । ପିଡବ୍ଲୁଡି ଚିଫ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାହା ଆମେ ନେବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।
ଅଶୁଭ ସୋମବାର । କଟକ ଏସସିବିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ୧୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ । ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୋକପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନେତା ।
ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ସେଠାରେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିନଥିଲା । ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଏବଂ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ଓ ଆତଙ୍କିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବାକି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।
