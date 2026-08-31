ETV Bharat / state

ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦୁବାଇ ଯିବେ ମୋହନ ସରକାର; ଫୋକ୍ସରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ

ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃହତ୍ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Mohan Sarkar to visit Dubai to attract investors; Focus on petrochemicals, green energy, electronics
ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦୁବାଇ ଯିବେ ମୋହନ ସରକାର; ଫୋକ୍ସରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2026 at 9:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Team Mohan Plan to Visit Dubai, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ସିଙ୍ଗାପୁର ପରେ ଏବେ ଦୁବାଇରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ କରାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃହତ୍‌ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଗସ୍ତର ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏନେଇ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ ପ୍ରାୟ ସାତ ଦିନିଆ ହୋଇପାରେ । ଦୁବାଇ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁବାଇରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ବୃହତ୍‌ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୁଯୋଗ, ଶିଳ୍ପ ନୀତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ।

ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । (ETV BHARAT ODISHA)


ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଓ ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ନଜର :-
ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ବନ୍ଦର ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତି, ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ, ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଶିଳ୍ପରେ ବୃହତ୍ ନିବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିପାରେ । ଏହା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ, ବନ୍ଦର ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

ସିଙ୍ଗାପୁର ପରେ ଏବେ ଦୁବାଇରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ କରାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
ସିଙ୍ଗାପୁର ପରେ ଏବେ ଦୁବାଇରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ କରାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପରିଦର୍ଶନ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା :-
ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନା, ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ମଡେଲ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଔପଚାରିକ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଯାବତ୍‌ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି । ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଗସ୍ତର ତାରିଖ, ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଓ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପରେ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ ସଫଳ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ସହ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭରଣ ପୋଷଣ ସହାୟତା ନ ଦେଲେ ଦରମାରୁ ସିଧାସଳଖ କଟିବ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କୂଳ ଲଂଘୁଛି ସମୁଦ୍ର, ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲା ଚିନ୍ତା; ଖୋଳାଯିବ ନଦୀ ମୁହାଣ ଓ କଢ଼ାଯିବ ପଟୁ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA CM MOHAN MAJHI
TEAM MOHAN TO VISIT DUBAI
ଦୁବାଇ ଯିବେ ମୋହନ ସରକାର
DUBAI VISIT TO ATTRACT INVESTORS
TEAM MOHAN DUBAI VISIT FOR FDI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.