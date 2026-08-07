ETV Bharat / state

ନିଆରା ମଣିଷ ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା; ଅଟୋରେ ଦେଶ ସାରା ବୁଲିବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା

ବାଲେଶ୍ବରର ଯୁବକ ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜ ଅଟୋରେ ଦେଶ ସାରା ବୁଲିବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା । ଏବେ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

WORLD PEACE MESSAGE ON AUTO
ନିଆରା ମଣିଷ ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା; ଅଟୋରେ ଦେଶ ସାରା ବୁଲିବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 10:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

WORLD PEACE MESSAGE ON AUTO, ପୁରୀ: ଧର୍ମ ନାଁରେ କାହାରି ହତ୍ୟା କରନି । ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରାରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ସହ ସମାଜସେବା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଳରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ୍ । ବିଶ୍ବରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ । ଏଭଳି କିଛି ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଟୋରେ ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରର ବାସିନ୍ଦା ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା । ଜୁନ ୩ ତାରିଖରୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ଏବେ ଦୁଇ ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେ ନିଜ ଅଟୋରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଲଗାଇ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ଚେନ୍ନାଇ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିଆଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, କଲିକତା ଦେଇ ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ଯାତ୍ରା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ନିଆରା ମଣିଷ ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା; ଅଟୋରେ ଦେଶ ସାରା ବୁଲିବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat Odisha)

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଦେଶ ର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଭକ୍ତ ପୁରୀ ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡ ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା। ନିଜେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଙ୍କୁ ବହୁତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୂ ଙ୍କ ଧାମ ରୁ ଭାରତ ବାସୀ ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଧର୍ମ କୁ ନେଇ କେହି କାହାରିକୁ ନ ମାରିବା, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ, ନିରୀହ ଲୋକ ଙ୍କ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦେଶ ବାସୀ ଙ୍କୁ ଏକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ପୁରୀ କୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦୃଢ଼ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

Brotherhood And World Peace Message
ନିଆରା ମଣିଷ ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା; ଅଟୋରେ ଦେଶ ସାରା ବୁଲିବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat Odisha)

ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି," ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ବହୁତ୍ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି । ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି । ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ପକାଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଇଚାରାରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଗତ ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖରୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୋ ନିଜ ଅଟୋରେ ଏହି ସଚେତନତା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଧର୍ମ ନାମରେ ଯେଭଳି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତାହା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି । ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବା । ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ସହ ସମାଜସେବା କରିବା । ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜାତିସଂଘରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେଣୁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବଡ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ମୋର ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା କିଭଳି ଜାତିସଂଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।"

WORLD PEACE MESSAGE ON AUTO
ନିଆରା ମଣିଷ ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା; ଅଟୋରେ ଦେଶ ସାରା ବୁଲିବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ମୋର ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ନିଜେ ଏକ ଅଟୋ କିଣି ଚେନ୍ନାଇରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ଯାହା କିଛି ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରୁ କିଛି ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ । ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଭଳି ସମାଜସେବା ଜାରି ରଖିବି । ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ, ଧର୍ମ ନାମରେ କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଭଲ ଓ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ଦରକାର । ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ୍ ଭରସା ରହିଛି । ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ମୋର ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ।"

WORLD PEACE MESSAGE ON AUTO
ନିଆରା ମଣିଷ ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା; ଅଟୋରେ ଦେଶ ସାରା ବୁଲିବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat Odisha)



ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରର ବାସିନ୍ଦା ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା । ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ, ଜଣେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ । ଘରେ ମାଆ ଓ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ । ରୋଜଗାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ମହମ୍ମଦ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି କରିଥିଲେ । ହେଲେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ମହମ୍ମଦ ଏକ ଅଟୋ କିଣି ଚେନ୍ନାଇରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବରବାଦ୍ ହେଇ ଯାଉଛି । ଏଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଦେଶ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବେ ।

SOCIAL WORKER MOHAMMED KRISHNA
ନିଆରା ମଣିଷ ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା; ଅଟୋରେ ଦେଶ ସାରା ବୁଲିବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat Odisha)

ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଜୀବନ କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ । ଏଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଶାନ୍ତି, ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ସହ ସମାଜସେବା କରିବା । କେବଳ ପାଖରେ ବହୁତ୍ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଯେ ସମାଜସେବା କରି ହେବ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ । ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଜସେବା କରିବା ଉଚିତ୍ ।

Brotherhood And World Peace Message
ନିଆରା ମଣିଷ ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା; ଅଟୋରେ ଦେଶ ସାରା ବୁଲିବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାମ ମେହେରଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିବାହରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ, ହେବନି ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ! ରିଙ୍ଗ ସେରିମନୀ ଓ ହଳଦୀ-ମେହେନ୍ଦି ଉପରେ ବି ରୋକ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

SOCIAL WORKER MOHAMMED KRISHNA
MOHAMMED KRISHNA BALASORE
WORLD PEACE MESSAGE ON AUTO
ସମାଜସେବୀ ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଷ୍ଣା
WORLD PEACE MESSAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.