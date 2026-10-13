ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ; ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ପକ୍ଷରୁ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ
୧୧ଟି ବିଭାଗର ୧୬ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଛି କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 13, 2026 at 11:28 PM IST
Odisha Cabinet passes resolution, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ୨୫ ବର୍ଷର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଓ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଇତିହାସରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଭଳି ନିରନ୍ତର ସେବା, ସମର୍ପଣ ଓ ସଂକଳ୍ପର ଉଦାହରଣ ବିରଳ ଓ ଅନନ୍ୟ । ମୋଦୀଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅତୁଟ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର ସମୟ ହେଉଛି ଦେଶର କାୟାକଳ୍ପର ସମୟ । ୨୦୧୪ ମସିହା ମେ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦିନ ଠାରୁ ଆମ ଦେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଚାଲିଛି । ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପାୟନ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ମନ୍ତ୍ର, ଯୁବଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଭାର ଉପଯୋଗ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଝଲକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟମାନ ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି, ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଗକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚାରିଟି ବର୍ଗ ହେଉଛି - ମହିଳା, କୃଷକ, ଗରିବ ଓ ଯୁବବର୍ଗ । ଏହି ଚାରି ବର୍ଗର ସଶକ୍ତିକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଦେଶ ସଶକ୍ତ ହେଉଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜିର ଭାରତ ୨୦୧୪ ପୂର୍ବର ଭାରତ ଠାରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନୂଆ ଭାରତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ (India First) ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୋଦି ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗରିବ ପରିବାରର ଉତ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ବା ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡିର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ବିକାଶ ଓ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି । ତାଙ୍କର ୧୨ ବର୍ଷର ସମୟରେ ୨୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବହୁମୁଖୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିଛନ୍ତି । ଅସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାହସ ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ହେଉ ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା- ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ।"
ଆଜିର ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିକଶିତ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢୁଛି । ଆଜିର ଭାରତ ନିଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି । This India is not a white man’s burden. ଆମେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର ଠାରୁ ଓଡିଶାର ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଓଡିଶାରେ ଆମ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୮ ଥର ଓଡିଶା ଆସି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋହନ କହିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପାୟନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟର ପରିକଳ୍ପନାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ରହିଛି । ଗତ ୧୨ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି । ୨୦୧୪ ମସିହାଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨,୨୩୬ କିଲୋମିଟର ନୂତନ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ରେଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହାସଲ ହୋଇଛି । ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉପରେ ରହିଛି । ୬ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ୨୫ଟି ଷ୍ଟପେଜ ଦେଇ ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୫୯ଟି ଷ୍ଟେସନର ପୁନର୍ବିକାଶ କରାଯାଉଛି ।
ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ୧୧୧ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ୬-ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ୮ ହଜାର ୩୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ୧୬୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ଦୀଘା ସହିତ ଗୋପାଳପୁର ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ । ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଡାନ (UDAN) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ପୂର୍ବତନ ବିମାନଘାଟିକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିଥିଲେ ।
୨୦୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଏଠାରୁ ବିମାନସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବିମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି । ଏହା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମର ବାହୁଦା ମୁହାଣରେ ୨୧ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ହଜାର ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସଡ଼କ ପଥ, ରେଳପଥ, ଆକାଶପଥ ଓ ଜଳପଥ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତାହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ବା BKPPERର ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ସଂପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପିସିପିଆଇଆର୍ (PCPIR) ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଯୋଗୁ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓଡିଶା ଦେଶର ଏକ ବୃହତ ଅର୍ଥନୈତିକ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଇଜର (IISER) ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଇଆଇଏମ୍ (IIM) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି । ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦରର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀନ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଇନଫୋଭ୍ୟାଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପୁଳ ନିବେଶ ଆସୁଛି । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ଏକ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିପାରୁଛି । ତାଳଚେରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ଜରିଆରେ ସାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଓଡିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଓଡିଶାବାସୀ ଖୁବ ଆନନ୍ଦିତ।
ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଓ କୃତଜ୍ଞ । ବିଶେଷକରି, ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ଭିଜନ ରହିଛି । ଯେହେତୁ, ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି । ନୀତି ଆୟୋଗ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଭିଜନ ୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭ । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଭିଜନକୁ ସାକାର କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଓଡିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାକାର ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି; ଯାଜପୁରରେ ୩୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୬ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ, ୪୨ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀର କାୟାକଳ୍ପ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା; ବଦଳିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଚେହେରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର