ETV Bharat / state

ପୁରୀ–ପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ LHB କୋଚ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା

୧୮୪୦୫/୧୮୪୦୬ ପୁରୀ–ପାଟଣା ଜଙ୍କସନ୍–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ପୁରୀରୁ ଏବଂ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପାଟଣାରୁ ଆଧୁନିକ LHB କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Modern LHB coach to be connected with Puri Patna Express
ପୁରୀ–ପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ LHB କୋଚ୍‌, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2026 at 8:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆରାମ ଓ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ନେଇଛି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ପୁରୀ–ପାଟଣା–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ ଏଣିକି ଆଧୁନିକ LHB କୋଚ୍‌ରେ ଚାଲିବ । ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ନୂଆ କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ ହେବା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୦୫/୧୮୪୦୬ ପୁରୀ–ପାଟଣା ଜଙ୍କସନ୍–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ପୁରୀରୁ ଏବଂ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପାଟଣାରୁ ଆଧୁନିକ LHB କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ ସହ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ନୂଆ କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ ପରେ ମୋଟ ୧୮ଟି କୋଚ୍ ରହିବ । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲଗେଜ୍-କମ୍-ଜେନେରେଟର୍-କମ୍-ବ୍ରେକ୍ ଭ୍ୟାନ୍, ୧ଟି ଲଗେଜ୍-କମ୍-ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳ କୋଚ୍, ୪ଟି ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ, ୮ଟି ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସ୍, ୩ଟି ଥାର୍ଡ AC ଏବଂ ୧ଟି ସେକେଣ୍ଡ AC କୋଚ୍ ରହିବ ।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାମ୍:
LHB କୋଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପରିଚିତ । ଏହି କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରେଳ ସେବାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ । ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ କୋଚ୍ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ।

2926 ମସିହାରେ LHB କୋଚ୍ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ:

1. ୧୨୮୦୧/୧୨୮୦୨ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌–ପୁରୀ–ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

2. ୧୮୪୫୧/୧୮୪୫୨ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ – ପୁରୀ–ହଟିଆ

3. ୨୦୮୧୩/୨୦୮୧୪ ପୁରୀ–ଯୋଧପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌

4. ୧୨୮୭୯/୧୨୮୮୦ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ ଟର୍ମିନସ୍‌–ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରଫାଷ୍ଟ.

5. ୧୮୪୨୫/୧୮୪୨୬ ପୁରୀ–ଦୁର୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌.

6. ୧୮୪୦୩/୧୮୪୦୪ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଧାନବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌.

7. ୧୨୮୯୩/୧୨୮୯୪ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁରୁଣାକଟକ ଇଣ୍ଟରସିଟି.

8. ୧୨୯୯୩/୧୨୯୯୪ ଗାନ୍ଧୀଧାମ–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌.

9. ୨୦୮୧୯/୨୦୮୨୦ ପୁରୀ–ଓଖା ଦ୍ୱାରକା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌.


ଟ୍ରେନ ସମୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

  • ଟ୍ରେନ ନଂ. ୧୫୦୨୭ ସମ୍ବଲପୁର–ଗୋରଖପୁର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସକାଳ ୦୯:୨୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୦୯:୦୫ ଘଟିକାରେ ଛାଡ଼ିବ । ଏହି ଟ୍ରେନ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ୦୯:୩୯ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୦୯:୨୮ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ୦୯:୪୧ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୦୯:୩୦ ଘଟିକାରେ ଛାଡ଼ିବ । ଏହି ସଂଶୋଧିତ ସମୟସୂଚୀ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
  • ୧୫୦୨୮ ଗୋରଖପୁର–ସମ୍ବଲପୁର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୧୪:୪୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୪:୫୦ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ୦୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।
  • ସେହିପରି, ୧୨୮୯୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁରୁଣାକଟକ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୁରୁଣାକଟକରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୧୭:୦୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୭:୧୦ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୦୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
  • ୧୨୮୯୪ ପୁରୁଣାକଟକ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୁରୁଣାକଟକରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ୧୧:୨୫ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୧:୧୫ ଘଟିକାରେ ଛାଡ଼ିବ । ଏହି ଟ୍ରେନ ବିରନରସିଂହପୁରରେ ୧୧:୩୦/୧୧:୩୨ ଘଟିକା, ବୌଦ୍ଧରେ ୧୧:୪୫/୧୧:୫୦ ଘଟିକା, ଝାରମୁଣ୍ଡାରେ ୧୨:୦୨/୧୨:୦୪ ଘଟିକା, ପୁରୁଣାପାଣିରେ ୧୨:୨୦/୧୨:୨୨ ଘଟିକା, ସୋନପୁରରେ ୧୨:୩୫/୧୨:୪୦ ଘଟିକା, ନରସିଂହଗଡ଼ରେ ୧୨:୫୫/୧୨:୫୭ ଘଟିକା, ଝାରତରଭାରେ ୧୩:୧୦/୧୩:୧୨ ଘଟିକା ଏବଂ ବିଛୁପାଲିରେ ୧୩:୨୫/୧୩:୨୭ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ/ଛାଡ଼ିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
  • ୧୮୩୧୪ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ –ବୌଦ୍ଧ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବୌଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ୧୦:୩୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୦:୪୫ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୦୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
  • ସେହିପରି, ୧୮୪୨୧ ପୁରୀ–ସୋନପୁର ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସୋନପୁରରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସକାଳ ୦୫:୫୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୦୬:୦୦ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୦୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
  • ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୧୮୪୨୨ ସୋନପୁର–ପୁରୀ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସୋନପୁରରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୧୯:୦୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୮:୪୫ ଘଟିକାରେ ଛାଡ଼ିବ। ଏହି ଟ୍ରେନର ନରସିଂହଗଡ଼, ଝାରତରଭା ଏବଂ ବିଛୁପାଲିରେ ସଂଶୋଧିତ ପହଞ୍ଚିବା/ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୮:୫୫/୧୮:୫୭ ଘଟିକା, ୧୯:୦୬/୧୯:୦୮ ଘଟିକା ଏବଂ ୧୯:୨୦/୧୯:୨୨ ଘଟିକା ରହିବ। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ସମୟସୂଚୀ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପଳାଇଲା ଇଞ୍ଜିନ, ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଲା ବଗି.. ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ

ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ଦବିଲା ରେଳ ଧାରଣା; ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି-ରୁପସା ରେଳପଥରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

EASTCOST RAILWAY LHB
PURI PATNA EXPRESS
MODERN LHB COACH
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ
ODISHA LHB COACH TRAINS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.