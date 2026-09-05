ପୁରୀ–ପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ LHB କୋଚ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା
୧୮୪୦୫/୧୮୪୦୬ ପୁରୀ–ପାଟଣା ଜଙ୍କସନ୍–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ପୁରୀରୁ ଏବଂ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପାଟଣାରୁ ଆଧୁନିକ LHB କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 5, 2026 at 8:08 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆରାମ ଓ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ନେଇଛି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ପୁରୀ–ପାଟଣା–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏଣିକି ଆଧୁନିକ LHB କୋଚ୍ରେ ଚାଲିବ । ଟ୍ରେନ୍ରେ ନୂଆ କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ ହେବା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୦୫/୧୮୪୦୬ ପୁରୀ–ପାଟଣା ଜଙ୍କସନ୍–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ପୁରୀରୁ ଏବଂ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପାଟଣାରୁ ଆଧୁନିକ LHB କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ ସହ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ନୂଆ କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ ପରେ ମୋଟ ୧୮ଟି କୋଚ୍ ରହିବ । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲଗେଜ୍-କମ୍-ଜେନେରେଟର୍-କମ୍-ବ୍ରେକ୍ ଭ୍ୟାନ୍, ୧ଟି ଲଗେଜ୍-କମ୍-ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳ କୋଚ୍, ୪ଟି ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ, ୮ଟି ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସ୍, ୩ଟି ଥାର୍ଡ AC ଏବଂ ୧ଟି ସେକେଣ୍ଡ AC କୋଚ୍ ରହିବ ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାମ୍:
LHB କୋଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପରିଚିତ । ଏହି କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରେଳ ସେବାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ । ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ କୋଚ୍ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ।
2926 ମସିହାରେ LHB କୋଚ୍ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ:
1. ୧୨୮୦୧/୧୨୮୦୨ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍–ପୁରୀ–ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
2. ୧୮୪୫୧/୧୮୪୫୨ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ – ପୁରୀ–ହଟିଆ
3. ୨୦୮୧୩/୨୦୮୧୪ ପୁରୀ–ଯୋଧପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍
4. ୧୨୮୭୯/୧୨୮୮୦ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ ଟର୍ମିନସ୍–ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରଫାଷ୍ଟ.
5. ୧୮୪୨୫/୧୮୪୨୬ ପୁରୀ–ଦୁର୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍.
6. ୧୮୪୦୩/୧୮୪୦୪ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଧାନବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍.
7. ୧୨୮୯୩/୧୨୮୯୪ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁରୁଣାକଟକ ଇଣ୍ଟରସିଟି.
8. ୧୨୯୯୩/୧୨୯୯୪ ଗାନ୍ଧୀଧାମ–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍.
9. ୨୦୮୧୯/୨୦୮୨୦ ପୁରୀ–ଓଖା ଦ୍ୱାରକା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍.
ଟ୍ରେନ ସମୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
- ଟ୍ରେନ ନଂ. ୧୫୦୨୭ ସମ୍ବଲପୁର–ଗୋରଖପୁର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସକାଳ ୦୯:୨୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୦୯:୦୫ ଘଟିକାରେ ଛାଡ଼ିବ । ଏହି ଟ୍ରେନ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ୦୯:୩୯ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୦୯:୨୮ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ୦୯:୪୧ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୦୯:୩୦ ଘଟିକାରେ ଛାଡ଼ିବ । ଏହି ସଂଶୋଧିତ ସମୟସୂଚୀ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
- ୧୫୦୨୮ ଗୋରଖପୁର–ସମ୍ବଲପୁର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୧୪:୪୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୪:୫୦ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ୦୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।
- ସେହିପରି, ୧୨୮୯୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁରୁଣାକଟକ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୁରୁଣାକଟକରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୧୭:୦୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୭:୧୦ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୦୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
- ୧୨୮୯୪ ପୁରୁଣାକଟକ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୁରୁଣାକଟକରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ୧୧:୨୫ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୧:୧୫ ଘଟିକାରେ ଛାଡ଼ିବ । ଏହି ଟ୍ରେନ ବିରନରସିଂହପୁରରେ ୧୧:୩୦/୧୧:୩୨ ଘଟିକା, ବୌଦ୍ଧରେ ୧୧:୪୫/୧୧:୫୦ ଘଟିକା, ଝାରମୁଣ୍ଡାରେ ୧୨:୦୨/୧୨:୦୪ ଘଟିକା, ପୁରୁଣାପାଣିରେ ୧୨:୨୦/୧୨:୨୨ ଘଟିକା, ସୋନପୁରରେ ୧୨:୩୫/୧୨:୪୦ ଘଟିକା, ନରସିଂହଗଡ଼ରେ ୧୨:୫୫/୧୨:୫୭ ଘଟିକା, ଝାରତରଭାରେ ୧୩:୧୦/୧୩:୧୨ ଘଟିକା ଏବଂ ବିଛୁପାଲିରେ ୧୩:୨୫/୧୩:୨୭ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ/ଛାଡ଼ିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
- ୧୮୩୧୪ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ –ବୌଦ୍ଧ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବୌଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ୧୦:୩୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୦:୪୫ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୦୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
- ସେହିପରି, ୧୮୪୨୧ ପୁରୀ–ସୋନପୁର ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସୋନପୁରରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସକାଳ ୦୫:୫୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୦୬:୦୦ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୦୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
- ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୧୮୪୨୨ ସୋନପୁର–ପୁରୀ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସୋନପୁରରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୧୯:୦୦ ଘଟିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୮:୪୫ ଘଟିକାରେ ଛାଡ଼ିବ। ଏହି ଟ୍ରେନର ନରସିଂହଗଡ଼, ଝାରତରଭା ଏବଂ ବିଛୁପାଲିରେ ସଂଶୋଧିତ ପହଞ୍ଚିବା/ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୮:୫୫/୧୮:୫୭ ଘଟିକା, ୧୯:୦୬/୧୯:୦୮ ଘଟିକା ଏବଂ ୧୯:୨୦/୧୯:୨୨ ଘଟିକା ରହିବ। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ସମୟସୂଚୀ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପଳାଇଲା ଇଞ୍ଜିନ, ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଲା ବଗି.. ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ
ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ଦବିଲା ରେଳ ଧାରଣା; ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି-ରୁପସା ରେଳପଥରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର