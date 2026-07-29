ETV Bharat / state

ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ

କାଲିସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୮.୫ରୁ ୯ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରେ । ପ୍ରଭାବରେ ଦୟା ଓ ମହାନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Moderate flood risk in Mahanadi: Top water resources engineer warns
ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Expected Flood in Mahanadi, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ଚିତ୍ର ଏବେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ନଦୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁରୁତର ହୋଇଛି । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈତରଣୀ ଏବେ ବି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ମହାନଦୀ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ସେଚ ସଦନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୮.୫ରୁ ୯ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦୟା ଓ ମହାନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।


ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୬୧୬ ଫୁଟ୍ ରହିଛି । ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତେଲ୍ ନଦୀ ଅବବାହିକା ସମେତ ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଖଇରମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ମହାନଦୀକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବା ସହ ପରଦିନ ଦୟା ଓ ମହାନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ ।

ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)



ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା, କଣାସ, ଗୋପ ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଭଳି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।


ଅନ୍ୟପଟେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ଆଖୁଆପଦାରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତଠାରୁ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଯାଜପୁରର ଦଶରଥପୁର, ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଥିବାରୁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହ କେତେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହ କେତେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)


ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୋ କମିଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ଯାଜପୁରରେ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଛୋଟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣି କମିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି ।


ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଓ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହ କେତେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହ କେତେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈତରଣୀର ବନ୍ୟା ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହ କେତେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ସତର୍କତା, ସମନ୍ୱୟ ଓ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ।

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଯାଜପୁର-ଭଦ୍ରକ-ବାଲେଶ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା: 44 ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ବନ୍ୟା
ODISHA FLOOD UPDAT
ODISHA FLOOD
FLOOD IN MAHANADI
EXPECTED FLOOD IN MAHANADI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.