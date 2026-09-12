ETV Bharat / state

ରେଭେନ୍ସାରେ ଜେନ ଜୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ: ଡାକ ସେବା ସହ ଗେମ୍ସ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କଫି

ପିଇବା ପାଣି ଠାରୁ କଫି ବି ମିଳୁଛି । କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏପରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

cuttack city division post office
ସିଟି ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ ଏନ ଜେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 8:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଜେନ ଜୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ରୂପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ । ଯିଏ ଦେଖିବ ଆକର୍ଷିତ ତ ହେବ ଟିକେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିବ । କାରଣ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟାଲ ସ୍କିମ ସହ ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବିଶେଷକରି ଚେସ, କ୍ୟାରମ, ଗୀଟାର ବି ରହିଛି । ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିନି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ରହିଛି । ପିଇବା ପାଣି ଠାରୁ କଫି ବି ମିଳୁଛି । କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏପରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି।

ରେଭେନ୍ଶା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ରୂପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ

ଡାକ ଘରେ କେବଳ ଚିଠି ପଠାଇବା କିମ୍ବା ମିନି ଅର୍ଡରରେ ସୀମିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟଙ୍କିଂ ସୁବିଧାକୁ ତାଳ ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ରହିଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।

Model Post Office With Modern Facilities Opens at Ravenshaw University
ସିଟି ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ ଏନ ଜେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ (ETV Bharat Odisha)
ଓଡିଶା ସର୍କଲର ଚିଫ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ନିର୍ମଲଜିତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ‘‘କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଏନ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ । ଏଥିରେ ଡାକ ଟିକଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାର୍ସଲ, ଇ ପେମେଣ୍ଟ, ବୀମାକୃତ ଚିଠି ଓଡ଼ିଆ ପାର୍ସଲ, ମିନି ଅର୍ଡର, ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା, ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅର୍ଡର ସହ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ସବ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ’’।
Model Post Office With Modern Facilities Opens at Ravenshaw University
ସିଟି ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ ଏନ ଜେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ (ETV Bharat Odisha)

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ, ମାଗାଜିନ, ପ୍ରତଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ବହି ଏବଂ ଖବର କାଗଜ ରହିଛି । ତେଵେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ନିର୍ମଲଜିତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅର୍କ କେଶରୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ଉପକୃତ ହେବେ ।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସବୁଜ ହେବ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସ: ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ‘ନୋ ଭେହିକଲ୍ ଶନିବାର’ ଭଳି ବଡ଼ ଯୋଜନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଧାୟକ- ଅଧ୍ୟାପକ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ: କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବାହାରିଲା ସମାଧାନର ବାଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

NEW POST OFFICE
GAN Z POST OFFICE
INDIAN POSTAL DEPARTMENT
ରେଭେନ୍ସା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ
RAVENSHAW POST OFFICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.