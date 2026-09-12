ରେଭେନ୍ସାରେ ଜେନ ଜୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ: ଡାକ ସେବା ସହ ଗେମ୍ସ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କଫି
ପିଇବା ପାଣି ଠାରୁ କଫି ବି ମିଳୁଛି । କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏପରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 12, 2026 at 8:12 AM IST
କଟକ: ଜେନ ଜୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ରୂପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ । ଯିଏ ଦେଖିବ ଆକର୍ଷିତ ତ ହେବ ଟିକେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିବ । କାରଣ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟାଲ ସ୍କିମ ସହ ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବିଶେଷକରି ଚେସ, କ୍ୟାରମ, ଗୀଟାର ବି ରହିଛି । ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିନି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ରହିଛି । ପିଇବା ପାଣି ଠାରୁ କଫି ବି ମିଳୁଛି । କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏପରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି।
ରେଭେନ୍ଶା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ରୂପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ
ଡାକ ଘରେ କେବଳ ଚିଠି ପଠାଇବା କିମ୍ବା ମିନି ଅର୍ଡରରେ ସୀମିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟଙ୍କିଂ ସୁବିଧାକୁ ତାଳ ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ରହିଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ, ମାଗାଜିନ, ପ୍ରତଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ବହି ଏବଂ ଖବର କାଗଜ ରହିଛି । ତେଵେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ନିର୍ମଲଜିତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅର୍କ କେଶରୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସବୁଜ ହେବ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସ: ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ‘ନୋ ଭେହିକଲ୍ ଶନିବାର’ ଭଳି ବଡ଼ ଯୋଜନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଧାୟକ- ଅଧ୍ୟାପକ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ: କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବାହାରିଲା ସମାଧାନର ବାଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ