ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମକଡ୍ରିଲ, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 26, 2026 at 9:56 AM IST
ପୁରୀ: ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଏହି ମହାପର୍ବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ‘ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍’ (Mock Drill) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମନ୍ୱୟ:
ଏହି ମକଡ୍ରିଲରେ ପୋଲିସ, ଏନଡିଆରଏଫ୍ (NDRF), ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF), ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ’’।
ସୁରକ୍ଷା ଓ ସତର୍କତା:
ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରାଇବ। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏହାଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି।" ଏହି ଅବସରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଏସଓପି' (SOP) ପୁସ୍ତିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି।
ଏକକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ:
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତାହାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଏକ 'ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍' (Integrated Control Room) ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ସେବାୟତମାନେ କିପରି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତିନି ରଥ ଯେପରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି’’ ।
ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ସ୍ନାନଜାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ତିନିରଥର ଖପୁରୀ ସମେତ ପାରା ଭାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ପୋଟଳ ସେଟିଂ ଶେଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଗମ ପରିବହନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ