ବିଧାନସଭାରେ ମକ୍ ପୋଲିଂ; କେମିତି ଦେବେ ଭୋଟ୍.. ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଦେଲେ ଟିପସ
Published : March 14, 2026 at 9:38 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନିର୍ବାଚନ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ମକ୍ ପୋଲିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ନୂଆ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭୋଟ୍ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ବିଧାନସଭା ମକ୍ ପୋଲିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭାରେ କିଭଳି ଭୋଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଡେମୋ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନବୀନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ମାନେ । ମକ୍ ପୋଲିଂ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି, ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ । ଆମ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଲା ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଓପନ୍ ବାଲଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ସେ ନେଇ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଇବେ, କିଭଳି ଭୋଟ୍ ନାକଚ ହେବନାହିଁ, ସେ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ- ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ । ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସେହିପରି ସିପିଏମ୍ ର ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ଆସି ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାଶଙ୍କ ସହ ଆସି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
"କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ଭୋଟ୍ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତର ହୋତାଙ୍କୁ ଯିବ । ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଛି । କିଛି ହେବନାହିଁ । ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ହୋତା ଜିତିବେ । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମକ୍ ପୋଲିଂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସାଗର ଦାଶ ଆସିଥିଲୁ । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ," ବୋଲି କହିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡ଼ାମ ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଯଦି ନଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଭୋଟ୍ ଟି ନାକଚ ହୋଇଯିବ । ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।
"ଦିଲୀପ ରାୟ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କଲି । ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ହୋତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେବି," କହିଲେ ସିପିଏମ୍ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ।
ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ବିଧାନସଭାରେ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଏବଂ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମକ୍ ପୋଲିଂ ବିଷୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ।
ଚଳିତ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାକୁ ୧୪୭ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ୮୪ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସର୍ବାଧିକ ୫୭ ଜଣ ନୂଆ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ୧୮ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ୭ ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଉଦବେଗ; ସୁଜିତ ଓ ମମତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେନି ତ ସନ୍ତୃପ୍ତ ଓ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ...'
