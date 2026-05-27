ETV Bharat / state

ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଛି ମୋବାଇଲ; ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ମାସକରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଚି କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

Mobile phone become reason for divorce more than 100 cases are filed in family courts every month
ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଛି ମୋବାଇଲ; ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ମାସକରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୁଅ-ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସେହି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ଏକ କାରଣ ସାଜିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଚି କରୁଛି । ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ।

କଟକ ପରିବାର ଅଦାଲତରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୧୦ଟି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲାର ମୂଳ କାରଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଜଣା ପଡିଛି ।

ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଛି ମୋବାଇଲ; ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ମାସକରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା (Etv Bharat)


୩୦ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା କାରଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ

ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'କମିଶନ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବୈବାହିକ ବିବାଦ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟୁଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ତାଛଡା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଅନେକେ ଏହି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି | ତେବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାଉନସେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେଉଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ବିଶେଷକରି ଯୁବ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଅଧିକ ଦେଖା ଯାଉଥିବାରୁ ସେ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରାୟ ୯୭ ପ୍ରତିଶତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ଼ ମୋବାଇଲ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେବଳ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଦେଖି ନିବିଡତା ବଢ଼ୁଛି ଯାହା ଶେଷରେ ବିବାହରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ଯୁବପିଢ଼ି ବିବାହ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢିବା ସହ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି । ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଅଶାନ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ପୁଣି ସେହି ମୋବାଇଲ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।

ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ସନ୍ଦେହ..ସନ୍ଦେହରୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ

ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ବନଜା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ରହୁଛି। " ବିବାହ ପରେ ଚାକିରି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ସନ୍ଦେହର କାରଣ ପାଲଟୁଛି । କିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଚାଟିଂ କରୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଢୁଛି। ଏହି ସନ୍ଦେହ ପରେ ଗୁରୁତର ରୂପ ନେଇ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି" ବୋଲି ବନଜା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।

ଶାଶୁ-ଶ୍ୱଶୁର-ବୋହୁଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦର କାରଣ ବି ମୋବାଇଲ

କେବଳ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଶାଶୁ-ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଅନେକ ଗୃହିଣୀ ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଆପତ୍ତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ବଢିବା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନମିଳୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ କେତେକ ମହିଳା ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ପାଲଟିଛି । ବିବାହ ପରେ ମହିଳାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ କେତେକ ପରିବାର ସହଜ ଭାବେ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପରିବାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା, ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡୁଛି..ସମ୍ପର୍କ ବି ଭାଙ୍ଗୁଛି
ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ସୁଜିତ କୁମାର ତରାଇ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କମ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠୁଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲଭାବେ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିବାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ବିବାହର ଖୁବ କମ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଦେଉଛି। ବିବାହ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ରହୁନି । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି।' ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'କେତେକ ଘଟଣାରେ ବିବାହର ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବି ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ହେଉଛି।'

ଯାହା ବି ହେଉ, ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦିନେ ମଣିଷ ବାହାର କରିଥିଲା ଆଜି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଭସ୍ମାସୁର ସାଜି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା, ଅତ୍ୟଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରିବାରୁ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ବାମୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ



TAGGED:

CAUSES OF DIVORCE
MOBILE PHONE DIVORCE REASON
ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି କାରଣ ମୋବାଇଲ
FAMILY COURT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.