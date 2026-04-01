ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଫେଲ ! ଅନଲାଇନ୍ ହୁଣ୍ଡି ଦାନରେ ସମସ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାପତି

ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଫେଲ ! ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

NO NETWORK DESPITE TOWER
ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଫେଲ ! (ETV Bharat Odisha)
Published : April 1, 2026 at 7:55 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି l କେତେବେଳେ କଲ୍ ଡ୍ରପ ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ କଲ୍ ଲାଗୁନି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି l ଏହି ସମସ୍ୟା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର ସହ ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି l ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ l

ପୀଠ ଉନ୍ନତିକରଣ ପରେ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ-

ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସମଲେଇ ଯୋଜନାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବା ପରେ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ବର୍ଷ ତମାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ଏବେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି l

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି l ତେବେ ଏଠି ରହଣି କାଳ ଭିତରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ଏନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏ ବାବଦରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ l"

ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଏଠାରେ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛି l ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟେଲି ସାନ୍ଧ୍ରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ l ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କର ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l"

ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା କେଵଳ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହେଉନାହିଁ, ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ଷମ ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି l

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଝାରଖଣ୍ଡର ସିମଡେଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ତୁଳିକା କୁମାରୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଆସି ଲମ୍ବା ଧାଡିରେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି l ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି l ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସରକାର କରିବା ଉଚିତ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଟାୱାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନର ଯୁଗ ଅଟେ l ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଉଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ତେଣୁ ସେମାନେ ଦାନ କରି ପାରୁନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ l

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ l

