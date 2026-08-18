ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସାତସପନ; ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ, କେବେ ବଦଳିବ 30 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ?
ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅଛି । ହେଲେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି । ଶିକ୍ଷାଠୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସବୁ ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : August 18, 2026 at 7:33 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି): ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିନା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏକପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ । ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେବି ଅନେକ କିଛି ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସଠିକ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ମଧ୍ୟ ସାତସପନ । ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଲଭା ପାଇବାରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ସୂଚନା ଅଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।
2 ବ୍ଲକରେ ମୋବାଇଲ ନେଟଓ୍ୱର୍କ ସମସ୍ୟା-
ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମ୍ମା ବ୍ଳକର ବଡକଳାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ । ଏଠାରେ କିଏ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଚଢୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଧରି ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ନେଟୱର୍କ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । କେବଳ ବଡକଳାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଉଖୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ପାର୍ତ୍ତଡା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ।
ବାହାର ଦୁନିଆ ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ !
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସୁବିଧା ଆଜିବି ଅପହଞ୍ଚ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏମାନେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଫଳ ଶୂନ ।
ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇ ବି ନଥିବା ପରି-
ଗାଁରେ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ସବୁ ଠପ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ୪ କିଲୋମିଟର ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲେ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି । ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇ ବି ନଥିବା ପରି, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନେଟୱର୍କ ନଥାଏ ।
30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ଅନଲାଇନ ସେବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ-
ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା କିମ୍ବା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି । ଗାଁରେ ରହୁଥିବା କଲେଜ ଓ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ପାଠପଢାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଏମିତିକି ପିଲାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ ଆଦି କାମ ପାଇଁ ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଅଂଚଳର ପ୍ରାୟ 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଗୁମ୍ମା କିମ୍ୱା ଜିଲ୍ଲା ସଦରହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଗଲେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି ।
ସରକାର ବଦଳିଲେ, ବଦଳିନି ଭାଗ୍ୟ-
କେବଳ ବଡକଳାକୋଟ, ଉଖୁରା, ପାର୍ତ୍ତଡା ଆଦି ଗ୍ରାମ ନୁହଁ ଏ ଅଂଚଳର ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ଯ ଅନେକ ଗାଁରେ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ମିଳିଛି । ମାସ ମାସ ଧରି ନେଟୱର୍କ ନମିଳିବା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ଗାଁରେ ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନେଟୱର୍କ ଆସୁଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ଅନଲାଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେୟା। ସରକାର ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରୁନି ।
ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି କି ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି । ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଦମାସୀ କରି ତାର କାଟୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ପୁଣି ଏବେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି । ତୁରନ୍ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସମାଧାନ ହେବ ।"
ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଚାର ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ଥିବା ବେଳେ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଳକର ଲୋକେ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ କରିବେ ତାକୁ ହଁ ଅପେକ୍ଷା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ! 5-G ଯୁଗରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ, ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣି ନା ବିଦ୍ୟୁତ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି