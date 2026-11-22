ବଦଳୁଛି ଜେନ-ଜିଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ରୁଚି, ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ରେ ମାଙ୍ଗା ଓ ଥ୍ରିଲର (ETV Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଦଳୁଛି ପଢ଼ିବାର ରୁଚି, ବଦଳୁଛି ବହିର ପସନ୍ଦ । ଥ୍ରିଲର୍ଠାରୁ ରୋମାନ୍ସ, ମାଙ୍ଗାରୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ । ନିଜ ପସନ୍ଦର ବହି ବାଛି ପଠନର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଜେନ୍ ଜି । ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଆଂଶିକାଠାରୁ କଲେଜ ଯୁବକଯୁବତୀ ଯାଏଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ - ମାଙ୍ଗା, ଥ୍ରିଲର୍, ରୋମାନ୍ସ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ହାରି ଯାଇନି ବହି ବରଂ ନୂଆ ରୂପରେ ଫେରି ଆସିଛି। ଜେନ-ଜିଙ୍କର ଏଇ ପୁସ୍ତକ ନିଶାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ...
କହୁଥିଲେ ଜେନ-ଜି ବହି ପଢନ୍ତିନି । କେବଳ ରିଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକମେଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିଛି ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ । କାହା ହାତରେ ଥିଲା ମାଙ୍ଗା ସିରିଜ, କାହା ହାତରେ ଥିଲା ଥ୍ରିଲର, ପୁଣି କାହା ହାତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନୋଭେଲ । ସତେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଏ ନୂଆ ପୀଢିଙ୍କ ଦୁନିଆ । ରିଲ୍ସ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ବହି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ରହିଛି ଅଲଗା ଆକର୍ଷଣ । ଜେନ- ଜିଙ୍କର ବଦଳିଛି ପଢ଼ିବାର ରୁଚି । ବଦଳିଛି ପସନ୍ଦର ବହି । କାହାକୁ ଥ୍ରିଲର୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆଉ କାହାକୁ ରୋମାନ୍ସ, ମାଙ୍ଗା ଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ ନୋଭେଲ୍ । କିଏ ପୁଣି ଲିଟରେଚର୍ ଓ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫିକ୍ସନ୍ରେ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା । ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ବହିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି କି ଯୁବପିଢ଼ି, ନା ନିଜ ପସନ୍ଦର ନୂଆ ବହି ସହ ଗଢ଼ୁଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ? ବହି ଦୋକାନର ଚିତ୍ର ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମତ କହୁଛି ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ।
ମାଙ୍ଗା, ଥ୍ରିଲର୍ ଓ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ କାହାଣୀରେ ଆଗ୍ରହ
ବଦଳୁଛି ଜେନ-ଜିଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ରୁଚି, ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ରେ ମାଙ୍ଗା ଓ ଥ୍ରିଲର (ETV Bharat)
ଜେନ୍ଜି ପିଢ଼ିର ପସନ୍ଦ ଏବେ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ମାଙ୍ଗା, ଗ୍ରାଫିକ୍ ନୋଭେଲ୍, ଥ୍ରିଲର୍ ଓ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଏପରିକି ରୋମାନ୍ସ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଜଣେ ଯୁବ ପାଠକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଭଳି କାହାଣୀ ସହ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଓ ମାଙ୍ଗା ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ତେବେ କେଉଁ ବହି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରୁଚି ଓ ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୋଇନଥାଏ ।ମାଙ୍ଗା ବହି ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କ୍ରେଜ୍
ବହି ଦୋକାନରେ ଏବେ ମାଙ୍ଗା ବହିର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ଅଧିକ । ବିଶେଷକରି ଯୁବ ପାଠକମାନେ ଏହି ଧରଣର ବହି କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ୱାନ୍ ପିସ୍, ଡେମନ୍ ସ୍ଲେୟର୍, ଚେନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍, ଜୁଜୁତ୍ସୁ କାଇସେନ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଙ୍ଗା ସିରିଜ୍ର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଜଣେ ବହି ବିକ୍ରେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ୯ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବହିଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛି । ଗୋଟିଏ ବହିର ଦାମ୍ ପ୍ରାୟ ୬୯୯ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥ୍ରୀ-ଇନ୍-ୱାନ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଏକାଧିକ ଭାଗ ଏକାଠି ମିଳୁଛି । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ବହି ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଉଛି ।
ଥ୍ରିଲର୍, ରୋମାନ୍ସ ଓ ଲିଟରେରି ଫିକ୍ସନ୍କୁ ପସନ୍ଦ ବଦଳୁଛି ଜେନ-ଜିଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ରୁଚି, ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ରେ ମାଙ୍ଗା ଓ ଥ୍ରିଲର (ETV Bharat)
ଜେନ୍ଜିଙ୍କ ପଢ଼ିବା ରୁଚିକୁ ନେଇ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଥ୍ରିଲର୍ ଓ ଲିଟରେରି ଫିକ୍ସନ । ଏହା ସହ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫିକ୍ସନ୍ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ମେଳ ଖାଉଥିବା କାହାଣୀ, ମଣିଷର ଭାବନା, ସମ୍ପର୍କ ଓ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବହି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ । ତେବେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାନ୍ସ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ଓ ପସନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ନୋଭେଲ୍ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବଦଳୁଛି ଜେନ-ଜିଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ରୁଚି, ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ରେ ମାଙ୍ଗା ଓ ଥ୍ରିଲର (ETV Bharat)
ବହି ବଜାରରେ କେବଳ ଜେନ୍ଜି ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପାଠକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପସନ୍ଦ ରହିଛି । ଜଣେ ବହି ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ବହି ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନୋଭେଲ୍ ଓ ଲିଟରେଚର୍ ବହି ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଆଇଏଏସ୍ ଓ ଓଏଏସ୍ ଆଶାୟୀମାନେ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ସମାଜବିଜ୍ଞାନ ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଭଳି ବିଷୟର ପୁସ୍ତକ କିଣୁଛନ୍ତି । ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ବହି ସହ ପୁରୁଣା ଓ ଦୁର୍ଲଭ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଠକଙ୍କ ଚାହିଦା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ବି ବହିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଲଗା ବଦଳୁଛି ଜେନ-ଜିଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ରୁଚି, ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ରେ ମାଙ୍ଗା ଓ ଥ୍ରିଲର (ETV Bharat)
ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ୍ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ ପାଲ ଯାଇଛି । ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି । ତଥାପି ବହିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅଣଦେଖା କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ ପାଠକ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମୋବାଇଲ୍ରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ । ବହି ପଢ଼ିବାର ଅନୁଭୂତି ଓ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା । ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ମୋବାଇଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ସହ ବହି ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ ।
ବଦଳୁଛି ଜେନ-ଜିଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ରୁଚି, ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ରେ ମାଙ୍ଗା ଓ ଥ୍ରିଲର (ETV Bharat)
ମାଙ୍ଗା ପ୍ରେମରେ ଛୋଟ ପିଲା ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମାଙ୍ଗା ପ୍ରେମରେ ଛୋଟ ପିଲା । ଏନେଇ ଛୋଟ ପାଠକ ଆଂଶିକା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'ମାଙ୍ଗା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ଏଥିରେ ଚିତ୍ର ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ମାଙ୍ଗା ସବୁବେଳେ ପଢେ । ଏଭଳି ବହି 3-4 ଟି ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି' ବୋଲି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଆଂଶିକା କହିଛନ୍ତି ।
ବଦଳୁଛି ଜେନ-ଜିଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ରୁଚି, ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ରେ ମାଙ୍ଗା ଓ ଥ୍ରିଲର (ETV Bharat)