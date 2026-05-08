ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ; ମର୍ଡର ପ୍ଲଟ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଖୁରାନିଆ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହିଳା କମିଶନ ଟିମ୍
ବାଲିଅନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୋଲିସ୍ ଡିଜି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ ଓ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ତଦନ୍ତ । ଗିରଫଦାରୀ 5କୁ ବୃଦ୍ଧି । ରିପୋର୍ଟ- ଉମେଶ ମଲ୍ଲିକ
Published : May 8, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 11:20 AM IST
ବାଲିଅନ୍ତା: ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ମର୍ଡର ପ୍ଲଟ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି । ଆଜି ସକାଳୁ ବାଲିଅନ୍ତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ୍ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଏବଂ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଏପଟେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି । ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ଗତକାଲି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଖୋଳତାଡ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ଡିଜିଙ୍କ ତଦନ୍ତ-
ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଓ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ତଦନ୍ତ । କେଉଁ କାରଣକୁ ନେଇ ବର୍ବରତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଲଟପୁର ଥାନା ମଉଜପୁର ଗ୍ରାମର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାଜ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ଡିଜିପି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି । ସବୁ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ । ମୁଁ ଦୃଢତାର ସହିତ କହିପାରିବି ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ବାଲିଅନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା-
ବାଲିଅନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି । ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଟିମ୍ । ପୀଡିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ୍ ଟିମ୍ । ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ।
ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି 'ମବ ଲିଞ୍ଚିଙ୍ଗ' ବା ଭିଡ ହତ୍ୟା (Group Attack/Mob Violence) ଘଟଣାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର /ବାଲିଅନ୍ତା