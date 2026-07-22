CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ମାମଲା: ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍, ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସ୍ବାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ SUM ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପୂର୍ବତନ IAS ଓ BJD ନେତା ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : July 22, 2026 at 7:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CMO)ରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ.ଏସ୍. ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ SUM ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ RDC ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ମାମଲାରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବାବେଳେ CMO ସହ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଫାଇଲ ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ସୂତ୍ର ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ।
ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତା ଭି. କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୋଟିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ଜୋନ୍-୧ ACPଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ଏହାପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ IT ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଜୁଲାଇ ୧୮ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ, ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ରାଜେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଯାଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ (GA) ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ. ୪୬୦/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା ୩୦୫, ୩୧୬(୨), ୩୩୮(C), ୨୪୧ ଏବଂ ୬୧(୨)(ବି) ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ.ଏସ୍. ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ ଏହି ଫାଇଲ CMOକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ସେହିପରି, SUM ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୧୮ ମେ' ୨୩ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେ' ୨୪ରେ, ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ସେପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର