ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ବସରୁ ଚୋରି; ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ୫ ଜଣିଆ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ପେସାଦାର ଲୁଟେରାମାନେ 'ଆମ ବସ୍' ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : September 5, 2026 at 10:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଆମ ବସରେ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୋବାଇଲ, ଭ୍ୟାନିଟି ଆଦି ଚୋରି କରୁଥିବା ଏକ ୫ଜଣିଆ ମହିଳା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ଟି ଚୋରା ମୋବାଇଲ ଓ ୨ଟି ଦାମୀ ବ୍ୟାଗ ଜବତ ହୋଇଛି । ଲୁଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କାବୁ କରିଛି ।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋନ୍ଦିଆ ଅଞ୍ଚଳର । ସେମାନେ ହେଲେ ହଲକା ବିରାଜ ସିନ୍ଦେ, ଗୀତା କାମ୍ବଲେ, ରଶିକା ଶର୍ମା, ବିଦ୍ୟା ଗୋବିନ୍ଦା ସିନ୍ଦେ ଓ ସାରିକା ସୁରେଶା ଶର୍ମା କାମ୍ବଲେଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ପେସାଦାର ଲୁଟେରାମାନେ 'ଆମ ବସ୍' ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସାବଧାନ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ମହିଳାଙ୍କ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରୁ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ନିଜ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ।
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯.୧୫ ମିନିଟରେ ଜୟଦେବ ବିହାର ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ନିକଟରେ ୫ ଜଣ ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ ମହିଳା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୁଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ମହିଳା ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉକ୍ତ ୫ ଜଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋନ୍ଦିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ।
ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମୀଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ୧୦ଟି ଚୋରା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମାମଲା (ନଂ.୭୨୨/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା NCB ଟିମ୍, ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ମାଫିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର