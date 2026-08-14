MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନ; ବାର୍ଷିକ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବକେୟା ଅର୍ଥ ହରାଇବ ଓଡ଼ିଶା: ବିଜେଡି

MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନ; ବାର୍ଷିକ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବକେୟା ଅର୍ଥ ହରାଇବ ଓଡ଼ିଶା: ବିଜେଡି
MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନେଇ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି, କହିଛି ଏହା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 14, 2026 at 8:16 AM IST
MMDR Amendment Bill ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲୋକସଭାରେ ଏମଏମଡିଆର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଫଳରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଓଡିଶା । ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବ । ବାର୍ଷିକ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିବ ଓଡ଼ିଶା । ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ଅର୍ଥ ହରାଇବ ରାଜ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଲାଗି ଏଭଳି ଘଟିବ । ୨୦ ଜଣ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଚୁପ୍ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।
'ରାଜ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି':
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟାପକ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଖଣି, ଖାଦାନର ମାଲିକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । କିନ୍ତୁ ଏମଏମଡିଆର ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତି ସହିବ । ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟାପକ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି । ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ରୟାଲିଟି ଅର୍ଥକୁ ଡିଏମଏଫ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ଟେକି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
BJP ସାଂସଦଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି:
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଖଣିରୁ ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ବିନା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଲ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ୨୦ ଜଣ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଥିବା ଏହି ବିଲ୍କୁ କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଓ ସାଂସଦମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।"
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା:
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି । ଭୃଗୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏମ୍ଏମଡିଆର ଆକ୍ଟର ସଂଶୋଧନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିବାକୁ ମୋଦି ସରକାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବିଲ ସଂସଦରେ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବେଖାତିର ଆମ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ବକେୟା ଥିବା ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୪ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେନାହିଁ ।
ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ଆଇନ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ପାଉଥିବା ବାର୍ଷିକ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ଟେକିଦେବେ । ନୂତନ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଖଣି ମାଲିକଙ୍କଠୁ ସରକାର ଆଉ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିପାରିବେନାହିଁ । ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବିଜେପି ସରକାର ଜଡ଼ିତ ରହି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଦୌ କ୍ଷମା କରିବେନାହିଁ । ଏମଏମଡିଆର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ବିରୋଧ କରିଥିଲା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ରଣନୀତି; ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ନବୀନ, ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଦଳ
ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଶେଷ ହେଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଶେଷ ଦିନରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର