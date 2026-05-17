ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ବୈଠକରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା; ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ଚେତାବନୀ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ

ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର 3 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଅଣଦେଖା କରିବା ଆଚରଣ ସାଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 17, 2026 at 4:16 PM IST

Updated : May 17, 2026 at 4:23 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିିଛନ୍ତି ଗୁଣୁପୁର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ୍ ଗମାଙ୍ଗ ।

ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର 3 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଅଣଦେଖା କରିବା ଆଚରଣ ସାଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବୈଠକର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ସହ ଅବଗତ କରାଯିବା କଥା । ହେଲେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ବୈଠକର ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଜଣାଯାଉଛି । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକଭାବେ ଏପରି କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ୍ ଗମାଙ୍ଗ।

ବୈଠକର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଦେବାର ନିୟମ ଅଛି

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ୍ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁୟାୟୀ, 'ଗତ 14 ତାରିଖ ରାତି ସାଢେ 10ଟାରେ ମୋବାଇଲରେ ସୂଚନା ଆସିଲା ଯେ, ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ବୈଠକ ଅଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯେପରି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଦେବାର ନିୟମ ଅଛି । ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଉ।'

କଂଗ୍ରେସକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି

ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, 'ସରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ରାୟଗଡାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅପଲା ସ୍ୱାମୀ କାଦ୍ରକା ,ବିଷମକଟକ ବିଧାୟକ ନୀଳମାଧଵ ହିକକା ଓ ଗୁଣୁପୁର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ । ଏଥିସହିତ କୋରାପୁଟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି । '

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିର ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଦୁଃଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ । ଆମର ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ୟା ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ' ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ ।


