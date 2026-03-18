କେବେ ଶେଷ ହେବ ବିଧାୟକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କାମ ? ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏମିତି କହିଲେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଧାୟକମାନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କାମ ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ କହିଲେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : March 18, 2026 at 8:10 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାୟକମାନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା । ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଆଜି ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ତେବେ 30 ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଏହି ନୂଆ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଏକାଠି ରହିବେ ବିଧାୟକ ଓ ସିନିୟର୍ ଅଫିସର ମାନେ। ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ 195, ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ 105 ଟି ଘର ଅଛି । ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଏଵଂ ବାସପୋଯୋଗୀ ହେବ। ଏଥିରେ ପାର୍କ ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଅଛି । ପରେ ମିନି କନଭେନସନ୍, ଜିମ୍, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେବ ।" ଏପରିକି ପରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍-4ରେ ଥିବା ବିଧାୟକ କଲୋନୀରେ ବିଧାୟକ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 300ଟି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି । 510କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି । କେଇସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଃ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଏହି ବିଧାୟକ କଲୋନୀର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜେଟକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 275କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 510କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଏହାସହିତ ପୂର୍ବରୁ ୨୭୫କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କର୍ପୋରେସନ (ଓବିସିସି)କୁ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଏବେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା କେଇସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଃକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଟେଣ୍ଡର ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର