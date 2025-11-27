ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିଧାୟକ; ହାଇକୋର୍ଟ
ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ଅନୁଚିତ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଏମିତି କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।
Published : November 27, 2025 at 4:41 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 4:54 PM IST
କଟକ: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଝଟକା । ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ 15 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ସୁପାରିସ ମମାଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ । ୧୫ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ସୁପାରିଶ କରିବା ନେଇ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାୟର ମାମଲା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବଦଳି ସୁପାରିସ ନୀତି ଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ ଏକ ମହତ ପେଶା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବାଧ ରଖିବା ଦିଗରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏପରି ବଦଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କୋର୍ଟ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିବେ ।
ଜଷ୍ଟିସ ଦୀକ୍ଷିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶ୍ରୀପଦ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାର ଏକତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶୁଣାଣି କରି ପୂର୍ବରୁ ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ । ମୂଳ ମମାଲା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବାବ ତଲବ କରିବା ସହିତ ବଦଳି ଆଦେଶ ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ।
ମାମଲାର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ୨୦୧୨, ମେ ୧୫ର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ବଦଳି ଗାଇଡଲାଇନ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏପରି ବଦଳି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ସୁପାରିଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ 15 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ । ଆଉ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ । ଏହା ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା । ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲେ । ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ଚାପ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ । ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘୋଟାଲା ମଧ୍ୟ ହେଲା । ଅର୍ଥ କାରବାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । 15 ଜଣ ନୁହେଁ ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଶାସକ ଦଳ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ଅର୍ଥ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ଏକ ଅକ୍ଷମଣିୟ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସରକାର ବିରତ ରହିବା ଦରକାର ।"
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଅନେକ କଥା କହିବେ । ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ହୋଇଛି । ଏଇଟା କେବଳ ନୋଟିସ ଥିଲା । ବିଜେଡି ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଫଳ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ତାହାର ପ୍ରମାଣ । ଅନେକ କଥା କୋର୍ଟକୁ ଯାଏ । କୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗାନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖନ୍ତି । କୋର୍ଟ ପରେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି । ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହେବ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବା କଥା ଠିକ ସମୟରେ ହେବ ।"
