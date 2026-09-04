ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ, ଷ୍ଟେସନରୁ ମିଳିଲା ମୋବାଇଲ
ଗତ ୩୧ ତାରିଖରୁ ମେଡିକାଲ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 4, 2026 at 8:32 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ । ସାରା ସହରରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଗତ ୩୧ ତାରିଖରୁ ମେଡିକାଲ ହଷ୍ଟେଲରୁ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ସାଗର ସାହୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ନେଇ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
5 ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଏମ୍.ବି.ବି.ଏସ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଆଖୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପାଳି ଗ୍ରାମର ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ସାଗର ସାହୁ । ଗତ ରବିବାର ଦିନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନ ୧ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ କେଉଁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସାଗର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ । ସାଗରଙ୍କ ବାପା, ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ।
ସହରରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା, ଭାଇ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଗୁହାରୀ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ଏପରିକି ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ସାଗରର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ପଚାରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ଏମବିବିଏସ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସାଗର ବିନା କୋଟିଂରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା; ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିକିଟି ଗଡ ରତନେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ୧୨ ଫୁଟର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର