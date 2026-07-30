ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଅଭିଯୋଗ: କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଆହୁରୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ପିଜି ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 30, 2026 at 10:19 PM IST
MKCG Medical PG paper leak, ବ୍ରହ୍ମପୁର : NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ମନରୁ ନଲିଭୁଣୁ ଆଉ ଏକ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ । ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ପିଜି ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତ ୨୭ ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଆହୁରୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ପରୀକ୍ଷାର ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ପୁଣି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଚଳିତବର୍ଷର ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟର କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଇମେଲ ଯୋଗେ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ମେଡିକାଲର ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଳିତ ଜୁଲାଇ ମାସର ଗତ ୨୧ ଏବଂ ୨୭ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ୧ ଓ ୫ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପ୍ରଘଟ କରାଇବା ସହିତ ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବା ନେଇ କେତେକ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନସର୍ଟ ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଇମେଲ ଯୋଗେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡିନ୍ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ହରେକୃଷ୍ଣ ଦଳେଇଙ୍କ କହିବା କଥା, "କୌଣସି ପେପର୍ ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ତାହାକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ସେ କେଉଁଥିରେ ଏହାକୁ ପଠାଇଛି ତାହା ଜଣାପଡୁ ନାହିଁ । ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ କିଛି ବିଷୟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ଏସ୍ଓପି କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍ ସହିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଟିମ୍ ରହୁଥିବା ବେଳେ କିପରି ଏବଂ କିଏ କେଉଁଥିରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ । ଏପରିକି କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲର ଡିନ୍ ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆହୁରୀ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ଘଟଣା ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଡିନ୍ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ଅଧିକାର, ବଳପ୍ରୟୋଗର କାରଣ ନୁହେଁ: NEET ମାମଲା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୧୯୯୭ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ୨୯ ବର୍ଷ ପରେ NEET ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରତିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର