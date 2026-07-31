ମେଡିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା; ସତ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଗଠିତ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ କମିଟି
ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ କମିଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 31, 2026 at 8:03 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଘଟ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷ । ଏହି ଘଟଣାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଅଲ ଓଡିଶା ମେଡିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏ ନେଇ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଡିନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ମେଡିକାଲ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ । ଉକ୍ତ କମିଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ନିଆଯିବ ତାହା ବିଚାର କରାଯିବ’ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମେଡିକାଲ ପିଜି ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା । ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦୁଇଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପରେ ସୋୟାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଟିମ୍ ଏମକେସିଜିରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ଓ ୫ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଡାକଡି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାଞ୍ଚ କଡାକଡି ହେଉଥିବାବେଳେ କିଏ ଓ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୱାଟସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରୁପରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ପାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିରହିଛି ।
ତେବେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡା ଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସେପଟେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡିନ୍ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଅଭିଯୋଗ: କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଆହୁରୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ଅଧିକାର, ବଳପ୍ରୟୋଗର କାରଣ ନୁହେଁ: NEET ମାମଲା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ