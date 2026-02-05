ETV Bharat / state

ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଗଠନ ହେବ କମିଟି

ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । 5ଟି ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।

ORISSA HIGH COURT
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Misuse of National Emblem କଟକ: ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ, ଶିକ୍ଷା, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଭଳି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । କମିଟି ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ଅପବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାର କରିବାକୁ କମିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ।


ତ୍ରୁଟି ନ ସୁଧାରିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:

ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ତ୍ରୁଟି ନ ସୁଧାରିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ସଠିକ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଦେଶର ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ପବିତ୍ର କୁମାର ଦତ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର:

ଆବେଦନକାରୀ ଏଲୋନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏଲୋନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ତଳେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ‌ଲେଖା ରହିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ତଳେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।


ସେହିଭଳି ଭାବେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉନାହିଁ । ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତି ଏହା ଅସମ୍ମାନ । ଏପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଆଯିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ଅପବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଲା, ଡିସଚାର୍ଜ ପିଟିସନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ

ବରିଷ୍ଠ IAS ଉଷା ପାଢୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମକଦ୍ଦମା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ପୋଲିସ SI କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା; ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନେଇ 2 ସପ୍ତାହରେ ଜଣାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି:

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ପବିତ୍ର କୁମାର ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କେସ କରିଥିଲୁ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 5 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ । ଯେଉଁଠି ବି ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବେ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଶର ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସର୍କୁଲେସନ କରାଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଇଜି ପାର୍କରେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ । ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାହା ସୁଧାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

NATIONAL SYMBOL OF INDIA
COMMITTEE MISUSE NATIONAL EMBLEM
ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର
MISUSE OF NATIONAL EMBLEM
ORISSA HIGH COURT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.