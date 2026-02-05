ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଗଠନ ହେବ କମିଟି
ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । 5ଟି ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।
Published : February 5, 2026 at 7:50 PM IST
Misuse of National Emblem କଟକ: ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ, ଶିକ୍ଷା, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଭଳି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । କମିଟି ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ଅପବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାର କରିବାକୁ କମିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
ତ୍ରୁଟି ନ ସୁଧାରିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ତ୍ରୁଟି ନ ସୁଧାରିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଦେଶର ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର:
ଆବେଦନକାରୀ ଏଲୋନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏଲୋନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ତଳେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଲେଖା ରହିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ତଳେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ସେହିଭଳି ଭାବେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉନାହିଁ । ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତି ଏହା ଅସମ୍ମାନ । ଏପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଆଯିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ଅପବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି:
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ପବିତ୍ର କୁମାର ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କେସ କରିଥିଲୁ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 5 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ । ଯେଉଁଠି ବି ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବେ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଶର ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସର୍କୁଲେସନ କରାଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଇଜି ପାର୍କରେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ । ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାହା ସୁଧାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ