ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସପି ସୋନାଲି ଏସ୍. ପରମାର କହିଛନ୍ତି, ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : November 25, 2026 at 3:40 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଥିବା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ 469/2026) ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲା BNSର ଧାରା 74, 75, 79 ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ଧାରା 10 ଅଧୀନରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ, ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷରୁ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛ ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସପି ସୋନାଲି ଏସ୍. ପରମାର ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, 'ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କଠୁ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରରେ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା; ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସରେ ଛାଡ଼ିଲା ପୋଲିସ, ତଦନ୍ତରେ କରିବେ ସହଯୋଗ
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଚେୟାରପର୍ସନ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଝାରସୁଗୁଡା ସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋସ୍କା ମାମଲି ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସଦର ଥାନାରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଘଟଣାର ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବୁ । ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନାବାଳିକା ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ । ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋସ୍କୋ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । '
ମିଳିଥିବା ଶେଷ ଖବର ଅନୁସାରେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ଜେରା କରିବା ପରେ ଛାଡି ଦେଇଛି । ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା