ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ, ବଦଳିବ ୟୁନିଫର୍ମ
ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ କେବଳ 46 ହଜାର CRP କମ୍ୟୁନିଟି ରିସର୍ଚ ପର୍ସନଙ୍କୁ ମିଳିବ l ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଶାଢୀରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଝଲକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ l
Published : February 2, 2026 at 5:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ମିଶନ ଶକ୍ତି । ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ । ଏଥିସହ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ନୂଆ ଆଇ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ତଥା ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ ଏହା ମିଳିବ । ଆଜି ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା l ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ କେବଳ 46 ହଜାର (CRP) କମ୍ୟୁନିଟି ରିସର୍ଚ ପର୍ସନଙ୍କୁ ମିଳିବ l ସେହିପରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଶାଢୀରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଝଲକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା l
ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ “ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ”ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୃଦୃଢ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହାୟକ ହୋଇଛି l ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ବଜାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ମୋଟ ୨,୮୦,୫୮୬ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ୧୯୭.୬୬ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି । ଏହା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ମା' ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବ । ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ… pic.twitter.com/BbioD0mKyV— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) February 2, 2026
ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି | ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 318 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ 16 ହଜାର 645 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି l 5 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 493 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l ଆଜି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 2 ଲକ୍ଷ 80ହଜାର 586 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 197 କୋଟି 66 ଲକ୍ଷ 38 ହଜାର 252 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି l ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଧ ପରିଶୋଧର ଭାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଓଡି଼ଶା ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଋଣ ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରକୁ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି l ଏହି ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ରାଶି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧା ସଳଖ ଯାଇଥାଏ l ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଦିଆଗଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର